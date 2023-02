10 feb 2023 09:38

METTETE A LETTO I PUPI: DONALD TRUMP TORNA SU FACEBOOK E INSTAGRAM! – “META”, LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEI DUE SOCIAL NETWORK, HA RIPRISTINATO GLI ACCOUNT DELL’EX PRESIDENTE, CHE ERA STATO BANDITO PER OLTRE DUE ANNI DOPO L’ASSALTO AL CONGRESSO – IL TYCOON NON HA ANCORA POSTATO NULLA, COSÌ COME NON HA TWITTATO DOPO LA RIAMMISSIONE DECISA DA MUSK, E CONTINUA A USARE IL “SUO” SOCIAL, “TRUTH” (MA NESSUNO SE NE ACCORGE…)