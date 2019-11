IN ALTO MARIO– RENZI VORREBBE SUPERMARIO PRIMA A PALAZZO CHIGI AL POSTO DI CONTE E POI AL QUIRINALE PER IL DOPO MATTARELLA. MA FA I CONTI SENZA L’OSTE: IL COLLE HA GIÀ FATTO CAPIRE CHIARAMENTE CHE SE CADE IL GOVERNO CON LA POCHETTE SI VA AL VOTO – E SOPRATTUTTO: MA CHE JE FREGA A DRAGHI DI LEGARE LA SUA SCESA IN CAMPO ALLE MANOVRE DI UN SENATORE CHE HA SI E NO IL 3% E POI AVERE A CHE FARE CON DI MAIO? MEGLIO LA PENSIONE…