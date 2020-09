9 set 2020 08:46

MI È SEMBRATO DI VEDERE UN ASSEMBRAMENTO - IN INGHILTERRA NON POTRANNO RIUNIRSI PIÙ DI SEI PERSONE: NELLE CASE, NEI PARCHI, NEI PUB E NEI RISTORANTI. LA MISURA NON VARRÀ A SCUOLA, NEI LUOGHI DI LAVORO E NEPPURE PER FUNERALI O SPORT DI SQUADRA. SI TRATTA DELLA PIÙ IMPORTANTE MISURA DI RESTRIZIONE DA QUANDO SONO STATE ALLENTATE LE MISURE DI DISTANZIAMENTO