MI SI NOTA DI PIÙ SE VADO O NON VADO AL LUCCA COMICS? – DOPO ZEROCALCARE, ANCHE AMNESTY INTERNATIONAL DÀ FORFAIT ALLA FIERA DEL FUMETTO, PATROCINATA (ANCHE) DALL’AMBASCIATA ISRAELIANA. MATTEO SALVINI SUBITO SI BUTTA A PESCE SULLA POLEMICA: “QUESTO SI CHIAMA RAZZISMO” – MARIO PARDINI, SINDACO DELLA CITTÀ TOSCANA, SPIEGA: “IL PATROCINIO RISALE A MESI E MESI FA. IL MANIFESTO DELL’EDIZIONE 2023 È STATO REALIZZATO DAI GRANDISSIMI ARTISTI ISRAELIANI ASAF E TOMER HANUKA. NON C’È CORRELAZIONE CON IL CONFLITTO”

Estratto dell’articolo di Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

ZEROCALCARE ANNULLA LA PRESENZA A LUCCA COMICS

Dopo il forfait di Zerocalcare e Amnesty international, la bufera per il patrocinio dell’ambasciata israeliana alla fiera del fumetto diventa politica.

A metterci il carico è il leader della Lega: «Questo si chiama razzismo», attacca Matteo Salvini rilanciando via social un post in cui anche l’associazione per la difesa dei diritti umani annunciava l’addio all’edizione 2023, che si appresta a battere il record di visitatori dello scorso anno: furono 320 mila.

«Salvini anche in questa occasione ha dimostrato di non sapere cosa sia il razzismo. Strano, perché come dimostrano i vari “barometri dell’odio” di Amnesty international Italia, in quella materia risulta essere decisamente un esperto», ribatte Riccardo Noury, portavoce dell’associazione.

riccardo noury foto di bacco

[…] Mentre il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi, la mette così: «Molti artisti, da sempre, fiutano l’area del dissenso più conveniente per fare business». Mario Pardini — sindaco di Lucca dal 2022, ma dal 2018 al 2020 presidente della fiera nota in tutto il mondo — prova invece a gettare acqua sul fuoco.

Eletto come indipendente di centrodestra, nella sua giunta ci sono anche due assessori in passato vicini a CasaPound, che hanno scatenato più d’una bufera. «Zerocalcare e Amnesty boicottano Lucca Comics? Rispetto la loro scelta, ma non la condivido. La cultura dovrebbe unire, sempre, e mai dividere», dice al Corriere.

ZEROCALCARE BOICOTTA ISRAELE

Politicamente è missione di equilibrismo per Pardini, che davanti alla «sacralità “del Lucca”» pesa ogni parola. E quindi: «La verità è questa: il patrocinio dell’ambasciata di Israele risale a mesi e mesi fa, molto prima che esplodesse la guerra». Il manifesto dell’edizione 2023 è stato infatti realizzato dai gemelli Asaf e Tomer Hanuka: «Grandissimi artisti israeliani: è evidente che non ci sia alcuna correlazione con il conflitto». […] Il fumettista Maicol & Mirco, invece, ci sarà, «ma scegliere è stato difficile».

LUCCA COMICS 2023 - IL MANIFESTO DEGLI ARTISTI ISRAELIANI ASAF E TOMER HANUKA

dont lucca up meme su zerocalcare by emiliano carli MARIO PARDINI SINDACO DI LUCCA mario pardini