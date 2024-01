MI SI NOTA DI PIU’ SE NON VENGO? SCHLEIN MANDA IL PD IN RITIRO A GUBBIO MA POI ANNUNCIA CHE SI FARÀ VEDERE SOLO PER L'INTERVENTO DI CHIUSURA – LE POLEMICHE SULL’HOTEL PREFERITO DA BERLUSCONI E GIANNI LETTA E LE VOCI DAL NAZARENO FUGGITE DI UNA SEGRETARIA INDISPETTITA DALLE IRONIE E DALLE CRITICHE LETTE SUI GIORNALI PER IL LUOGO SCELTO DAI SUOI PER L'EVENTO (UN HOTEL IN CUI LA MEZZA PENSIONE, CON CENA E COLAZIONE, COSTA 180 EURO A PERSONA)…

Niccolò Carratelli per la Stampa - Estratti

Tutti in ritiro, tranne la segretaria e l'ex segretario. Elly Schlein ed Enrico Letta non saranno tra i deputati del Pd che domani si muoveranno alla volta di Gubbio per partecipare al seminario organizzato dalla capogruppo a Montecitorio Chiara Braga: «Due giornate di approfondimento sull'agenda politica dei prossimi mesi e in vista delle elezioni europee», c'è scritto nella mail di invito.

La leader dem, però, arriverà solo venerdì a metà mattina, in tempo per salutare e fare il suo intervento di chiusura, nel quale non ha la minima intenzione di affrontare la questione della sua candidatura in Europa. Un'oretta al massimo, toccata e fuga, senza partecipare alle sessioni di approfondimento su guerre e geopolitica o sulla strategia di contrasto alla propaganda della destra al potere. Letta, invece, in Umbria non si farà proprio vedere: assente giustificato, perché impegnato all'estero, a lavoro sul rapporto strategico sul mercato unico affidatogli dal Consiglio dell'Unione europea.

Ma gli altri deputati saranno «quasi tutti presenti», assicurano dal gruppo Pd alla Camera, spiegando che su 69 iscritti «solo 3 o 4» dovrebbero dare forfait. Chi per problemi di famiglia, chi per impegni non rimandabili nel proprio territorio. Ci sono, ad esempio, i deputati liguri, guidati dall'ex ministro Andrea Orlando, che venerdì mattina dovranno essere a Genova, perché convocati in Regione a un tavolo sulla crisi industriale della Piaggio Aerospace.

«Andranno via prima, ma ci saranno», assicurano dallo staff dem, ben consapevoli che, in questi casi, la prima cosa che si guarda sono gli assenti. E la scelta di Schlein di non chiudersi in "conclave" con i colleghi di Montecitorio potrebbe prestarsi a interpretazioni malevole. Alimentando le voci che raccontano di una segretaria un po'indispettita dalle ironie e dalle critiche lette sui giornali per il luogo scelto dai suoi per l'evento.

Il Park Hotel ai Cappuccini, convento del XVII secolo trasformato in un albergo con centro benessere, area Spa, acque emozionali e sala idromassaggi. Noto per essere stato più volte meta di Silvio Berlusconi, tra gli affezionati clienti di Marc Mességué, profeta della fitoterapia e della medicina allopatica, che proprio lì mette in pratica i suoi salutari e dietetici principi. E sempre lì, in quelle stesse sale, vent'anni fa era stata avviata la scuola di formazione politica di Forza Italia. «Tra tanti posti a disposizione proprio questo dovevate prendere?» avrà pensato Schlein, mentre dal Nazareno si premurano di sottolineare che «noi non abbiamo organizzato niente, siamo ospiti del gruppo parlamentare».

Mezza pensione, con cena e colazione, a 180 euro a persona, a voler prenotare online. Cosa impossibile, perché domani sera l'hotel è tutto riservato per il ritiro spirituale dei deputati Pd. «L'appuntamento è a porte chiuse – ribadiscono dall'ufficio stampa dem – ai giornalisti non sarà consentito l'accesso alla struttura».

