MICHELE EMILIANO SE NE FOTTE! – COME PREVISTO, IL CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE HA RESPINTO LA MOZIONE DI SFIDUCIA DELLE OPPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEL GOVERNATORE DEM – DURANTE LA DISCUSSIONE IN AULA, IL PRESIDENTE DI REGIONE HA PASSATO IL TEMPO GIOCANDO A TETRIS E BURRACO SUL SUO CELLULARE – A FAVORE DI EMILIANO HANNO VOTATO ANCHE AZIONE E M5S, APRENDO LA STRADA A UN NUOVO “CAMPO LARGO” PUGLIESE…

1 - MENTRE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO DI LUI IL PRESIDENTE PUGLIESE MICHELE EMILIANO GIOCA CON IL CELLULARE

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

MICHELE EMILIANO GIOCA CON IL CELLULARE DURANTE LA DISCUSSIONE PER LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Tetris e burraco: il governatore pugliese Michele Emiliano, dalle fotografie diffuse dall’emittente locale Telesveva, gioca online al cellulare, mentre nell’aula del consiglio regionale si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata due settimane fa dall’opposizione di centrodestra a seguito delle recenti inchieste.

[…] La mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del governatore Michele Emiliano è stata respinta: sono stati 18 i voti a favore, 31 i contrari (due consiglieri assenti). Hanno votato contro la mozione anche i gruppi del M5s e di Azione.

2 - EMILIANO, SFIDUCIA RESPINTA CON IL NUOVO CAMPO LARGO “QUI NON SIAMO INDAGATI”

Estratto dell’articolo di Davide Carlucci per “la Repubblica - cronaca di Bari”

michele emiliano

Il culmine dell’enfasi è quando Fabiano Amati cita Gesù, Giordano Bruno e Aldo Moro: «Se l’umanità ha rinunciato a queste figure, può rinunciare anche a me, a Vito Montanaro e a Silvia Pellegrini». La direttrice del dipartimento Politiche del lavoro in Regione ride scaramanticamente.

[…] è l’ultimo anno della legislatura di Michele Emiliano, al quale il Consiglio, in un pomposo festival della retorica, ha rigettato la sfiducia con 31 voti contrari e soltanto 18 a favore, aprendo la strada a un nuovo campo largo che include sia Azione sia — dopo le europee — il Movimento 5 Stelle.

[…] il lungo intervento accorato di Emiliano, il tono a tratti emozionato. « In quest’ultimo mese abbiamo attraversato una tempesta politica e mediatica di enormi proporzioni» , ma «non ce n’è neanche una di indagine sulla Regione, neanche una». «Certo — ammette il Gladiatore alla sua ultima battaglia — ci sono sicuramente indagini preliminari in corso, che riguardano dirigenti, altri soggetti, ma nulla che riguardi il livello politico.

MICHELE EMILIANO GIOCA CON IL CELLULARE DURANTE LA DISCUSSIONE PER LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Che, anzi, in più occasioni è stato il protagonista della denuncia, perché la truffa multimilionaria, purtroppo, di quei professionisti, di quegli avvocati, che in collusione con alcuni impiegati della Regione hanno fatto delle truffe, approfittando dei decreti ingiuntivi in agricoltura, l’abbiamo scoperta noi, devo essere sincero: io e il capo dell’Avvocatura.

Ci siamo accorti di recente che c’erano degli impiegati che quando ritenevano portavano in pagamento nuovamente una parcella di un avvocato che avevano già pagato, cercheremo di stabilire in che modo e in che termini; e ce ne siamo accorti. L’abbiamo allontanato e abbiamo recuperato le somme».

MICHELE EMILIANO - ELLY SCHLEIN

Alla fine della sua filippica, l’uomo considerato anche da una parte della sinistra come il re dei trasformisti cerca lo sguardo dei suoi e alza la voce: «È mai successo che qualcuno abbia detto: “ Io vengo con te in cambio di qualcosa? È mai successo? Questo è il modo per farmi veramente incazzare» . […]

Per il resto, il dibattito è surreale. Saverio Tammacco, candidato con Raffaele Fitto e transitato poi nel centrosinistra. fa coming out: «Sono un trasformista» […]

michele emiliano antonio decaro BOSS IN INCOGNITO - MEME BY EMILIANO CARLI michele emiliano