MICHELE SANTORO FA QUALCOSA DI SINISTRA: PREPARA UN NUOVO PARTITO! IL GIORNALISTA PUNTA A UNA LISTA PACIFISTA SULLA SCHEDA ELETTORALE DELLE EUROPEE DELLA PROSSIMA PRIMAVERA. E VUOLE ATTIRARE GLI SCONTENTI DEL PD E DEL M5S – CON LUI L’EX SINDACO DI NAPOLI LUIGI DE MAGISTRIS E LA SCRITTRICE GINEVRA BOMPIANI, CHE OGGI ALLA “VERSILIANA” LANCERANNO L’APPELLO “E SE SPUNTASSE UN ARCOBALENO?” – I SONDAGGI NON VEDONO GRANDI SPAZI PER UNA FORMAZIONE PACIFISTA, MA SANTORO NON SI SCORAGGIA: “UN MESE FA CI STIMAVANO TRA IL 3 E IL 5%”

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

michele santoro dimartedi 1

Una lista nel nome della pace sulla scheda elettorale delle Europee della prossima primavera è nell’aria. Anzi, almeno come ipotesi è intenzione dichiarata per dare «rappresentanza politica a tutti i pacifisti che per ora non ce l’hanno», come mette in chiaro Michele Santoro, il principale proponente. «Nessuna decisione già presa. Ma è difficile immaginare un mondo diverso se non c’è la pace».

[…]stasera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, Santoro e il pacifista Raniero La Valle, con l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris e la scrittrice ed editrice Ginevra Bompiani lanceranno «E se spuntasse un arcobaleno?». «È un appello per rendere visibile il popolo del no alle armi. Non la costituzione di un nuovo partito ma un grido di dolore che a fine settembre potrebbe trovare forme originali per diventare realtà».

LA SCRIVANIA DI LUIGI DE MAGISTRIS

Santoro spiega con la consueta vis polemica: «Il nostro è un test. Vediamo quali reazioni determinerà. La guerra in Ucraina ha provocato 500 mila vittime, tra morti e feriti. Non basta ancora? Perché nessuno ha in cima alle priorità la pace? Noi sì: la pace è il nostro partito preso».

Quindi apre a possibili evoluzioni in senso elettorale, da soli, con una lista pacifista, o con pezzi di altri mondi sensibili al tema, presenti nella sinistra come nel M5S. «La nostra iniziativa non è contro nessuno, né Schlein né Conte, né Fratoianni. Anzi io mi aspetto promuova l’apertura di un dialogo: perché escludere che i 5 Stelle, per esempio, siano interessati a fare una lista per la pace alle Europee?».

GINEVRA BOMPIANI

[…] È ipotizzabile che lo stesso Santoro e de Magistris sarebbero ben felici di misurarsi con la sfida. Entrambi sono stati europarlamentari. E se i sondaggi non vedono grandi spazi per una lista pacifista, Santoro pensa al bacino del non voto: «Un risultato possibile tra il 3 e il 5% stimato un mese fa (Swg per Tg La7, ndr), cioè a lista ancora inesistente, non mi pare affatto male».

luigi de magistris in versione che guevara michele santoro dimartedi 4