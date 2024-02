MICHELLE, SCEGLI: TI CANDIDI O NO? – I BOOKMAKER DANNO LA MOGLIE DI OBAMA IN TESTA TRA I DEMOCRATICI, IN CASO DI RITIRO DI BIDEN. LEI CONTINUA A FARE LA PREZIOSA, MA IL FIGLIO DI TRUMP, DONALD JR. AFFILA GIÀ LE ARMI, RICICCIANDO LA TEORIA COMPLOTTARA CHE SOSTIENE CHE MICHELLE SIA UN TRANS – L’ECONOMIA AMERICANA VOLA, GLI STIPENDI CRESCONO E LA DISOCCUPAZIONE È AI MINIMI STORICI: PERCHÉ BIDEN NON RIESCE A CAPITALIZZARE QUESTA CONGIUNTURA FAVOREVOLE?

1. LE SCOMMESSE SU MICHELLE E GLI INSULTI DEI REPUBBLICANI

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

michelle obama ospite al podcast on purpose 4

Che Michelle Obama subentri come candidata democratica, ove Joe Biden si ritirasse, è un’ipotesi che rimane remota.

Ha sempre detto di non avere ambizioni politiche: quelli alla Casa Bianca sono stati per lei otto anni di prigione dorata.

Alla Cnn David Axelrod, stratega di Barack Obama e vicinissimo alla famiglia, ha tagliato corto: «È più facile che io venga reclutato al Bolshoi».

michelle obama joe biden

Ma i bookmaker vanno oltre: […] danno Michelle in testa tra i nomi democratici, qualora Biden dovesse ritirarsi. In questo scenario Michelle è in ascesa (a Capodanno era data 22 a 1, ora 8 a 1).

Trump non ha perso tempo. Il primo schiaffo è arrivato attraverso il figlio Donald Jr […]: l’11 febbraio […] ha postato su Instagram un’immagine di un ex giocatore di football americano, Levon Kirkland, ripreso a braccia larghe, sotto cui ha scritto «Una rara figurina di Michelle Obama». Pioggia di commenti indignati.

Ma Donald Jr allude a una teoria cospirativa, messa in giro da QAnon negli anni in cui gli Obama erano alla Casa Bianca, secondo cui Michelle sarebbe un transgender o un uomo. Un assaggio di quello a cui Michelle andrebbe incontro, se scendesse in campo.

michelle obama donald trump 3

2. BENE BORSA E SALARI MA NON BIDEN

Un buon andamento dell’economia, e quindi anche dei mercati finanziari, è, in linea di massima, una precondizione per far crescere anche l’occupazione e i salari.

Nella realtà americana di tutti i giorni, però, spesso le impennate dei titoli di Borsa sono legate a notizie che hanno un impatto negativo sul mercato del lavoro.

joe biden

Una contraddizione che la stampa economica illustra ricorrendo all’immagine del conflitto tra Wall Street e Main Street, la via principale di ogni cittadina che, tra commerci, piccole imprese e artigiani, è il motore dell’economia reale.

Lo abbiamo visto dopo la recessione del 2008 quando la manovra di salvataggio dell’economia fece molto per banche, finanza e Borse ma relativamente poco per Main Street. Lo vediamo anche in questi giorni con i giganti di big tech, […] che […] sostengono le quotazioni di Borsa riducendo i costi, partendo proprio da licenziamenti e tagli dei salari.

Silvio Berlusconi con michelle e barack obama

L’intelligenza artificiale […] promette anch’essa di premiare più il capitale del lavoro: aumenta la produttività e sostituisce l’uomo in mansioni sempre più complesse. In questo momento, però, una rara congiunzione astrale fa sì che la crescita della Borsa alimenti subito quella dell’occupazione.

Negli Usa la consistenza dei fondi pensione dipende per una parte molto rilevante dagli andamenti borsistici.

E la generazione dei baby boomers , la più numerosa, che negli anni del Covid aveva rinviato l’uscita dal mercato del lavoro, […] ora sta approfittando della riconquistata stabilità e di due anni di boom di Wall Street: […] dalla fine della pandemia a oggi il numero dei lavoratori che ha deciso di andare in pensione ha superato di 2,7 milioni i livelli previsti dai demografi. Anche questo contribuisce a far salire la domanda di lavoratori e a sostenere i livelli salariali.

michelle obama 5

Borsa florida, disoccupazione ai minimi storici, stipendi che crescono più dell’inflazione. Apparentemente Biden non riesce a trasformare in consenso (e, guardando alle presidenziali di novembre, in voti) nemmeno questa congiuntura eccezionalmente favorevole.

michelle obama ospite al podcast on purpose 7

