LE MIE PRIGOZHIN – DAL GIORNO DEL TENTATO GOLPE IN RUSSIA IL “CUOCO DI PUTIN” È SCOMPARSO E IN TANTI LO CONSIDERANO UN MORTO CHE CAMMINA - L’ULTIMA VOLTA FU AVVISTATO LA SERA DEL COLPO DI STATO FALLITO, ORA FORSE E' IN BIELORUSSIA. E SUL GRUPPO TELEGRAM "GREY ZONE", È USCITO UN SUO PRESUNTO AUDIO IN CUI DICE: "NUOVE VITTORIE AL FRONTE IN UN FUTURO PROSSIMO" - NELL’ULTIMA SETTIMANA LA SUA POPOLARITÀ SI È DIMEZZATA (ORA AL 29%), L’HOLDING DI CUI ERA A CAPO VERRÀ CHIUSA E I DIPENDENTI SILURATI - PERFINO I SUOI AMICI CHIEDONO CHE VENGA GIUSTIZIATO...

Il propagandista di stato russo Dmitry Kiselyov comunica sulla tv di stato che Prigozhin ha ricevuto 20 mld $ dal Cremlino (10 per Wagner, e 10 per la società di approvvigionamento, Concord) Un tempo dicevano che Prigozhin neanche esisteva. Pazzesco la storia come cambia pic.twitter.com/8yfyCQY82y — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) July 2, 2023

NUOVO AUDIO ATTRIBUITO A PRIGOZHIN,'PRESTO ALTRE VITTORIE'

(ANSA) - Yevgeny Prigozhin ha promesso "nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo" per la sua compagnia Wagner nel primo messaggio audio diffuso in una settimana, mentre non si sa ancora dove si trovi. E' quanto si sente in un audio postato sul canale Grey Zone, vicino alla Wagner. La voce che parla sembra essere effettivamente quella di Prigozhin.

PRIGOZHIN, CHE FINE HA FATTO IL CAPO DELLA WAGNER?

Estratto dell’articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

«Dov’è Prigozhin? E che importa, tanto è un morto che cammina». Pomeriggio di un giorno festivo, sole tiepido. I ragazzi con felpe americane e skateboard che slalomeggiano intorno alle famigliole a passeggio davanti alla galleria Tretyakov, usano proprio questa espressione gergale, khodyachij trup, che a essere pignoli andrebbe tradotta come «cadavere ambulante».

Quello che colpisce è il giudizio unanime sulla possibile fine della storia che ha tenuto la Russia e il mondo in ansia. Che sia la vox populi dei giovani che ne parlano in modo quasi divertito, oppure l’opinione dei cremlinologi prêt-à-porter, o degli ultranazionalisti più estremi: tutti concordi nel prevedere, e in qualche caso addirittura auspicare, una fine brusca, chiamiamola così, per il fondatore della Brigata Wagner.

Le poche notizie sul suo conto rivelano un isolamento sempre più accentuato. Proprio ieri pomeriggio è stata annunciata la sospensione della campagna di reclutamento dei mercenari, motivata con l’abbandono del fronte ucraino e il trasferimento in Bielorussia. I sondaggi del Levada center, unico istituto indipendente ancora su piazza, danno per dimezzata la popolarità di Prigozhin.

Dal 58 per cento di metà giugno all’attuale 29%, mentre il consenso di Vladimir Putin è tornato ai livelli dell’annessione della Crimea nel 2014, superiore all’80 per cento. Ma quello è il meno.

il volo di evgeny prigozhin atterra a minsk

Secondo il sito pietroburghese C-news, in genere affidabile, sarebbe già stata decretata la fine della holding Concord, la vera cassaforte di Prigozhin, che conta decine di sedi in tutta la Russia, specializzate nella fornitura di prodotti alimentari all’esercito.

I suoi 1.462 dipendenti, che dal giorno dell’insurrezione militare lavoravano in assenza di qualunque direttiva sul loro futuro, potrebbero essere licenziati nelle prossime settimane. Il ministero della Difesa avrebbe infatti deciso, il condizionale è d’obbligo perché ancora manca l’ufficialità, di rescindere il contratto miliardario che faceva della Concord il suo unico fornitore di pasti e vivande per soldati e impiegati dell’esercito. […]

PUTIN E PRIGOZHIN

La sua presenza mediatica è stata azzerata. I vecchi sostenitori, come il decano dei propagandisti Dmitry Kiselyov, ne chiedono l’arresto o peggio. Il suo isolamento non è certo cominciato con la marcia su Mosca. Poco prima, in una delle violente invettive, aveva invitato «a giustiziare quei ladri che vivono alla Rublyovka», facendo riferimento alla più prestigiosa zona residenziale di Mosca. A quel punto, per qualunque rappresentante delle élite, politiche o economiche che fossero, è diventato chiaro che Prigozhin era sinonimo di caos. […]

