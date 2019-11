MIFSUD SUDA FREDDO: L'AUDIO È GIÀ NELLE MANI DEGLI AMERICANI, A FINE MESE ARRIVERÀ IL VERDETTO SUL RUSSIAGATE. IL SUO AVVOCATO STEPHAN ROH CONFERMA DI AVER DISCUSSO ''DIRETTAMENTE CON IL PROCURATORE DURHAM DEL CONTENUTO DEL NASTRO. L'INTERESSE SI CONCENTRA SULLA VOCE DI DONNA CHE SI SENTE AL TERMINE DEL SECONDO FILE''. CHI È LA MISTERIOSA SIGNORA DEL NASTRO? E PERCHÉ PARLA ITALIANO? - I CARABINIERI VANNO A ESANATOGLIA, DOVE SI NASCOSE IL MALTESE, PER CHIEDERE CHE FINE ABBIA FATTO

1. GLI AUDIO DI MIFSUD NELLE MANI DEGLI USA GIÀ A FINE MESE ARRIVERÀ IL VERDETTO

Antonio Grizzuti per “la Verità”

JOSEPH MIFSUD

Ora dopo ora, il cerchio intorno ai protagonisti del Russiagate si stringe sempre di più. E sull' altra sponda dell' Atlantico, negli uffici federali che si stanno occupando delle indagini sulle presunte ingerenze russe nella campagna presidenziale del 2016, la temperatura sale vertiginosamente. Da ieri i file inviati nella notte tra martedì e mercoledì alle redazioni di Adnkronos e Corriere della Sera e contenenti un audio di un uomo che sostiene di essere Joseph Mifsud (il misterioso professore maltese al centro della presunta cospirazione ai danni di Donald Trump) sono nelle mani di John Durham. A consegnare il vocale nelle mani del procuratore statunitense incaricato di svolgere le indagini è stato Stephan Roh, l' avvocato di Joseph Mifsud.

Contattato dalla Verità, il legale del maltese ha confermato di aver discusso «direttamente con Durham del contenuto del nastro», aggiungendo che «l' interesse si concentra sulla voce di donna che si sente al termine del secondo file». In effetti, sul finire della registrazione, si percepisce una voce femminile pronunciare «2» (o «22», secondo altre interpretazioni).

VANNA FADINI

Chi è la misteriosa signora del nastro? E perché parla italiano? Senza dubbio, al dipartimento di Giustizia americano possiedono tutte le competenze e gli strumenti informatici necessari a rispondere a queste e a molte altre domande. Ma soprattutto, dalla scorsa estate, John Durham e William Barr (capo del dipartimento) sono in possesso della deposizione spontanea rilasciata a maggio del 2018 da Mifsud nello studio di Roh.

Elemento che permetterà ai due non solo di mettere a paragone l' audio dei vocali registrati nelle due differenti occasioni, ma anche confrontarne i contenuti. L' avvocato, infatti, sostiene che nel corso della testimonianza resa a Zurigo, Mifsud ha ribadito di essere stato «costretto» a recarsi a Esanatoglia, dove avrebbe trascorso due mesi (da ottobre a dicembre 2017) da «prigioniero libero».

«Gli inquirenti Usa mi hanno chiesto copia di queste registrazioni, e poiché è nell' interesse di Mifsud collaborare con gli Usa, gliele ho fornite quest' estate», ha spiegato Roh al nostro quotidiano, «informando preventivamente anche la Link, dal momento che è un atto d' accusa contro alcuni dirigenti».

IL CASO MIFSUD - ALESSANDRO ZAMPINI MARITO DI VANNA FADINI

Parole che cozzano con le affermazioni del presunto Mifsud del nastro: «Sono stato informato in maniera affidabile che Link campus è stata accusata di mettere in atto questioni o essere coinvolta con servizi (di intelligence, ndr).

Categoricamente smentisco e mi rifiuto di accettare qualsiasi cosa di questo tipo». Nuova versione che, dunque, assolverebbe da ogni colpa il trio della Link tirato in ballo da Roh e composto da Vincenzo Scotti (presidente), Vanna Fadini (amministratore unico della società di gestione della Link) e Pasquale Russo (direttore generale). E proprio lo stesso Russo, nell' intervista rilasciata giovedì al Fatto Quotidiano, ha tentato di ridimensionare la permanenza di Mifsud a Esanatoglia, presso l' abitazione di Alessandro Zampini, compagno della Fadini: «Erano appassionati di scacchi e trascorrevano giornate insieme. Vanna Fadini non era stata informata». Una bella gatta da pelare per Barr e Durham, che ora si trovano a dover far fronte a questo nuovo rompicapo.

VANNA FADINI E LUIGI DI MAIO

Nonostante tutto, l' indagine sulla genesi del Russiagate prosegue spedita. Una delle due inchieste volte a verificare l' effettiva esistenza dell' ingerenza di Mosca, quella condotta dall' inspector general, Michael Horowitz, dovrebbe produrre i suoi frutti a brevissimo, forse già a fine mese. «È stato scritto, ed è anche la mia convinzione, che l' uscita del rapporto finale sia imminente», ha affermato Barr mercoledì a Memphis (Tennessee), «a un certo numero di persone che sono state menzionate nel rapporto è stata data la possibilità di commentare i passi nei quali vengono citati. Una volta che tutti questi passaggi saranno conclusi, il rapporto verrà pubblicato». Nello specifico, l' indagine condotta da Horowitz si concentra sul possibile abuso, da parte dell' amministrazione Obama, della norma che regola la sorveglianza fisica e la raccolta di informazioni di intelligence straniera (Fisa).

obaid mifsud

Tra le risposte che ci si attendono da questo documento: chi ha autorizzato le intercettazioni a carico di Carter Page, membro della campagna di Trump nel 2016 e nel 2017, ma anche chi e perché ha ritenuto credibile il dossier Steele, il testo che descrive i rapporti dei consiglieri dello staff del futuro presidente e intermediari del Cremlino. Anche se sulla carta l' ambito del rapporto è il primissimo periodo del Russiagate, non è escluso che dalla relazione di Horowitz si possano apprendere elementi decisivi sul rapporto tra Joseph Mifsud e George Papadopoulos, e dunque anche sul ruolo dell' Italia nella vicenda.

mifsud

A tal riguardo, in questi giorni ha ripreso a circolare con insistenza un leak, cioè un documento trafugato, che riguarda una mail inviata dal maltese l' 11 febbraio 2017, vale a dire il giorno dopo aver avuto un colloquio a Washington con gli agenti dell' Fbi. «Posso confermare che l' unico funzionario russo che ho presentato a Papadopoulos», scrive il professore, «è Ivan Timofeev (direttore di un think tank a Mosca con numerosi legami con gli Usa, ndr)». Le cose sono due: o Mifsud ha mentito all' Fbi, e allora dovrebbe essere incriminato, oppure ha detto la verità, e con i russi non c' entra nulla.

Meglio preparare i popcorn, il bello deve ancora venire.

2. LE INCHIESTE DELLA «VERITÀ» SULLA SPIA METTONO I CARABINIERI SULLE SUE TRACCE

Giacomo Amadori e Simone Di Meo per “la Verità”

rosangela calisti

La stanza del sindaco del municipio di Esanatoglia ha luminosissime finestre ad arco che si aprono sulla vallata. Fuori l' estate indiana delle colline maceratesi, con i suoi incredibili colori.

In questo ufficio sono entrati due giorni fa i carabinieri della compagnia di Camerino (il vicecomandante Paolo Rinaldi con l' autista) e il comandante della stazione di Matelica (il maresciallo Fabrizio Cataluffi). Erano in borghese e avevano letto La Verità. Probabilmente anche l' editoriale del direttore Maurizio Belpietro che invitava le autorità competenti ad aprire un' inchiesta sulla scomparsa di Joseph Mifsud. In Comune la loro presenza non è passata inosservata e, in pochi minuti, tra gli impiegati si sussurrava l' argomento della visita dei militari: erano lì per chiedere se il primo cittadino fosse a conoscenza di fatti d' interesse, per dirla con il linguaggio dell' Arma, riguardanti il misterioso professore.

il nascondiglio di mifsud

Purtroppo per loro il sindaco, Luigi Nazzareno Bartocci, gli ha spiegato di aver appreso della presenza di Mifsud a Esanatoglia dal nostro giornale. Quindi la visita in Piazza Giacomo Leopardi, almeno quella di giovedì, non ha prodotto frutti. Quel che è certo è che nell' Arma qualcuno si sta interessando alla vicenda o sta sviluppando un' attività conoscitiva.

Abbiamo provato a chiedere conferma nella stazione di Matelica. Un breve, ma sorprendente viaggio. Infatti la vecchia stazione è ancora inagibile e così ci siamo recati oltre le alte mura del monastero di Santa Maria Maddalena con le sue suore clarisse. Il tassista ci ha scaricati davanti a una coppia di container bianchi protetti da un recinto. Gli abbiamo chiesto se si fosse sbagliato.

la casa di esanatolica dove si sarebbe nascosto mifsud

Poi abbiamo notato il simbolo e i colori della Benemerita. Dall' ultimo terremoto la compagnia di Camerino e tutte le stazioni dei carabinieri del cratere (Visso, Ustica Fiastra, Valfornace, Pieve Torina) sono ospitate in prefabbricati. Una situazione di estrema precarietà con cui i militari devono fare i conti tutti i giorni. Anche i sei carabinieri di Matelica.

Qui il maresciallo, dopo aver confermato un primo interessamento al caso da parte della compagnia di Camerino e della sua stazione, ci ha consigliato di rivolgerci al reparto operativo del comando provinciale, guidato dal tenente colonnello Walter Fava. «Rientra nei nostri compiti istituzionali verificare eventuali situazioni di interesse operativo nel territorio di competenza», ha detto il graduato. «Per ora non abbiamo ricevuto alcuna delega dall' autorità giudiziaria».

La nostra inchiesta prosegue. Il tassista, Angelo Morici, è un fuoco d' artificio. Ti racconta di suo nonno socialista che era stato «purgato» da Enrico Mattei, prima fascista e poi partigiano e infine fondatore dell' Eni; ti racconta la sua militanza missina, l' incontro con Giorgio Almirante dopo il rogo di Primavalle e adesso il suo interesse per il caso Mifsud.

Ci accompagna in giro per Esanatoglia sotto la pioggia.

Mifsud

Le luci della palazzina del dottor Alessandro Zampini (consigliere di amministrazione della Link campus university e compagno di Vanna Fadini, manager dell' ateneo), dove il professore è rimasto rintanato per circa due mesi sono spente come sono spente, nel quartiere La Rocca, anche le luci della casa della mamma di lui, la signora Luciana, che nei giorni scorsi ha festeggiato con tutta la famiglia i suoi novant' anni.

John, come si faceva chiamare da queste parti, dove i pochi che lo ricordano lo consideravano uno «scrittore», abitava al secondo piano della palazzina di Zampini (ma in origine apparteneva alla contessa Pongelli), la parte ristrutturata. Il primo appartiene invece alla sorella di Alessandro, Anna, che fa la funzionaria della regione Abruzzo a Vasto. Il marito è l' avvocato Filippo Di Risio: «Ho appreso di questa storia dai giornali. Io non ne sapevo nulla e in quell' appartamento non vado mai. Io mio cognato non lo vedo mai e di questa vicenda non mi ha mai parlato», ha detto lui. La consorte è meno loquace, invece: «Non ho nulla da spiegare, arrivederci».

A Esanatoglia ieri pioveva. In giro c' era pochissima gente. Al ristorante La Cantinella, tra un piatto di cappellacci con funghi e tartufi e un bicchiere di verdicchio di Matelica raccontano che tra i loro clienti ci sono anche Zampini e la compagna, Vanna, ma non hanno mai visto Mifsud. Ieri a pranzo, al tavolo con i proprietari, era seduto anche don Francesco. Ne approfittiamo per chiedere se abbia mai visto quel signore maltese a una delle sue messe, visto che il professore si professa fervente cattolico. Ma il sacerdote, dopo aver guardato e riguardato sul cellulare la foto di Mifsud, nega di averlo mai notato in chiesa. Torniamo in corso Vittorio Emanuele II, dove nella bacheca della parrocchia dei Santi Anatolia e Martino c' è ancora il programma del Natale 2017, proprio quello che il professore ha passato a Matelica.

WILLIAM BARR JOHN DURHAM

Nel bar Centrale di Piazza Giuseppe Garibaldi trascorse la sera della vigilia di Natale a bere con Zampini, la sua amica Rosangela e qualche altro avventore. Mentre ci aggiriamo per il paese ci ferma un abitante della Pieve, il quartiere dove era rintanato Mifsud. E ci dice: «Ieri non le ho parlato perché c' era troppa gente. Ma io qualcosa ho visto.

Lassù, nella piazzetta dove risiedeva Mifsud, girava un Suv nero della Mercedes con i vetri oscurati. E dentro c' erano persone distinte che io qui non avevo mai visto. In paese se ne parla, ma con voi fanno finta di non avere visto nulla». Chi erano quegli uomini? Mifsud? Agenti dei servizi?

In realtà, nei gruppi cittadini aperti su Facebook, i nostri scoop hanno acceso animate discussioni tra i residenti del piccolo comune.

Soprattutto sul file audio, inviato da una mail criptata nei giorni scorsi a Corriere della Sera, Repubblica e Adnkronos, del sedicente Mifsud.

Un audio che, da giorni, insinua dubbi e incertezze in chi conosce il docente maltese. La Verità ha chiesto a un esperto di analizzare la traccia audio raffrontandola con un intervento di Mifsud pubblicato su Youtube risalente a qualche tempo prima. Il responso di Domingo Colasurdo, ingegnere elettronico specializzato in ingegneria del suono e abilitato all' albo nazionale dei tecnici competenti per l' acustica ambientale, è che c' è «un' altissima probabilità che la voce del messaggio registrato sia effettivamente quella del signor Mifsud».

joseph mifsud vincenzo scotti

Le differenze con l' altro audio noto, aggiunge l' ingegner Colasurdo, sono dovute alla «contaminazione dell' ambiente», ma il «timbro della voce è lo stesso». Al medesimo risultato, peraltro, sono giunti anche gli esperti di riconoscimento vocale a cui si sono rivolti i cronisti dell' associazione Bellingcat, un network di giornalisti investigativi con sede nel Regno Unito secondo i quali il tono e la pronuncia dell' ultima registrazione corrispondevano a quelle già note e sicuramente attribuibili all' uomo che avrebbe fatto da gancio tra l' entourage di Donald Trump e gli ambienti russi responsabili delle incursioni informatiche nel server di posta privato di Hillary.

Chiarito il mistero dell' identità, resta però un' altra zona oscura da illuminare. La parte finale dell' audio da 50 secondi (ce n' è anche uno di sei minuti) cattura una voce femminile che pare dica «ventidue» o «due» in italiano. Una presenza che contraddice quello che proprio il professore maltese aveva sostenuto fino a pochi istanti prima, e cioè di aver «vissuto una vita molto solitaria, con nessuna interazione sociale», negli ultimi due anni, e di «voler respirare di nuovo».

joseph mifsud vincenzo scotti

Se è vera questa forma di «segregazione», per cui Mifsud non può disporre autonomamente della libertà di movimento, chi è la donna insieme a lui? La sua «carceriera»? Lo stesso procuratore John Durham, che sta conducendo una controinchiesta sul Russiagate, vuole scoprirlo e ne ha parlato con l' avvocato Stephan Claus Roh al quale ha confidato che «l' interesse si concentra sulla voce di donna che si sente al termine del secondo file». Onde sonore che si propagano nel mistero.