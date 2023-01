IL MIGLIOR CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA PER LE REGIONALI DEL LAZIO? E’ ALESSANDRO ROCCA CHE CONTINUA A MENARE DURO SUL FRATELLO, FRANCESCO, FRONTRUNNER DEL CENTRODESTRA: "FRATELLI D’ITALIA SFRUTTA LA CROCE ROSSA, E’ UNA VERGOGNA. FRANCESCO HA UN PROFILO POLITICO SUI SOCIAL MA I CONSIGLIERI DI MELONI USANO QUELLO DELLA CROCE ROSSA. SEMBRA UNA FURBATA. LUI NON STA RISPETTANDO I PRINCIPI DI INDIPENDENZA E NEUTRALITÀ”

Estratto dell'articolo di Salvatore Giuffrida per “la Repubblica - Edizione Roma”

francesco rocca foto di bacco (5)

Per la campagna elettorale del candidato del centrodestra, Francesco Rocca, Fratelli d'Italia usa il suo profilo pubblico di presidente della Federazione internazionale Croce Rossa. Una pagina ancora attiva e seguita da oltre 20mila utenti nonostante Rocca si sia dimesso dalla carica di presidente della croce rossa italiana il 19 dicembre. Allora è di nuovo il fratello Alessandro, a sua volta volontario Cri, ad attaccare: «Non sta rispettando i principi di neutralità e indipendenza dei volontari della Croce Rossa».

«Perché tutti i candidati del Lazio, per esempio Fabrizio Ghera (consigliere regionale, ndr), taggano Francesco Rocca con il profilo Croce Rossa e non con quello creato da politico, contro quanto dichiarato ai volontari della Cri? Sembra una furbata, una vergogna» , scrive sui social Alessandro Rocca. Tre giorni fa il fratello del candidato ha rivolto pesanti critiche e ombre sul passato dell'attuale candidato quando da ragazzo viveva a Ostia e fu arrestato per spaccio di eroina, poi condannato a tre anni e due mesi.

francesco rocca foto di bacco (9)

Stavolta l'accusa di Alessandro Rocca è politica e coinvolge tutti i consiglieri di FdI che hanno usato il profilo pubblico del candidato del alla presidenza del Lazio, voluto fortemente dall'entourage di Giorgia Meloni nonostante i maldipancia degli alleati, Forza Italia su tutti.

(...)

Raggiunto al telefono, Francesco Rocca non ha voluto commentare ma ha spiegato che da ora in poi tutte le attività elettorali saranno raccontate sul profilo politico. A mettere in discussione il rispetto dei principi della Croce Rossa è come detto il fratello, Alessandro Rocca, dal 2014 volontario del comitato locale della Croce Rossa con la qualifica di operatore polivalente salvataggio in acqua. «Lui è a capo della federazione internazionale della Croce Rossa ed è stato a capo della Cri e dovrebbe dare l'esempio per primo: ha aperto un profilo politico ma lo hanno tutti taggato con il profilo pubblico. Non sta rispettando i principi di indipendenza e neutralità » , spiega a Repubblica. Il fratello del candidato vive ancora oggi Ostia e sui social non nasconde le simpatie fasciste e per la X Mas, l'unità speciale della marina italiana guidata durante la seconda guerra mondiale dal principe Junio Valerio Borghese, presidente del Msi dal ' 51 al ' 53 e protagonista del tentato colpo di stato fascista nel 1970. «Ma io non ho un profilo come presidente della Federazione Croce Rossa», risponde Alessandro Rocca.

francesco rocca foto di bacco (8) francesco rocca foto di bacco (3) francesco rocca foto di bacco (2) francesco rocca foto di bacco (10) francesco rocca foto di bacco (4)