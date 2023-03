MIGRANTI? PROBLEMI TANTI - DOPO L’AFFONDO DEL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO (“DOBBIAMO CAMBIARE LA LEGGE BOSSI-FINI”), LO STESSO GIANFRANCO FINI SOSTIENE SIA NECESSARIO RIMETTERE MANO ALLA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE CHE PORTA IL SUO NOME: “IL FENOMENO MIGRATORIO OGGI È PIÙ CORRELATO AL DOVERE MORALE, OLTRE CHE AL DIRITTO INTERNAZIONALE, DI GARANTIRE DIRITTO DI ASILO A CHI FUGGE DA GUERRE, RISCHI DI GENOCIDIO, CATASTROFI NATURALI” – LA LEGA SENTE PUZZA DI “ALLEGGERIMENTO” DELLE NORME E INFATTI NON RITIRA LE PROPOSTE DI LEGGE GIÀ INCARDINATE ALLA CAMERA CHE CHIEDONO DI TORNARE DI FATTO AI DECRETI SICUREZZA BY SALVINI…

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “la Stampa”

La questione migranti non si è certo chiusa con un decreto. Giorgia Meloni […] fa i conti con i problemi in casa: il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri in trasferta a Cutro, firmato, dopo una lunga interlocuzione, dal Presidente della Repubblica venerdì sera, è stato il frutto di un negoziato che si è protratto anche dopo il ritorno a Roma della comitiva governativa. La Lega è in agitazione: il decreto di Cutro è stato un po' ammorbidito prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

E poi c'è la proposta di cambiare la legge Bossi-Fini. Il colloquio con il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano […] nel quale si analizzava il superamento della riforma sull'immigrazione, approvata nel 2002 ha fatto molto rumore […] Il primo a intervenire è stato proprio Gianfranco Fini, co-autore di quella legge: «È in vigore da vent'anni: va cambiata perché è mutata l'origine del fenomeno migratorio. Oggi ha dimensioni globali ed è sempre più correlato al dovere morale, oltre che al diritto internazionale, di garantire diritto di asilo a chi fugge da guerre, rischi di genocidio, catastrofi naturali, violazioni di massa dei diritti fondamentali dell'uomo».

[…] Il deputato Igor Iezzi, capogruppo leghista nella commissione Affari costituzionali, non chiude all'ipotesi, […] «l'importante è che la modifica non alleggerisca la legge». Messaggio chiaro: si cambi ma non nella direzione che indica Fini. Le modifiche che inquietano ora la Lega sono altre. A lungo si è parlato della stretta sulla cosiddetta "protezione speciale", la categoria di persone che non possono essere espulse, pur non rientrando compresi nel diritto d'asilo.

Dopo il Cdm di Cutro il Quirinale ha avviato un'interlocuzione con Palazzo Chigi, anche perché nella bozza che Sergio Mattarella aveva potuto leggere, non compariva affatto questo articolo. Il dialogo ha prodotto alcune rassicurazioni che hanno accelerato la firma del presidente. […] Il Carroccio […] avrebbe voluto un provvedimento più netto, magari anche l'abolizione della "protezione speciale", ma abbozza […] i leghisti non ritirano le proposte di legge già incardinate alla Camera che chiedono di tornare di fatto ai decreti sicurezza. […] Il governo è concentrato sul Consiglio europeo in programma fra dieci giorni a Bruxelles: in quella sede, secondo Michel, si deve procedere alla «attuazione rapida delle misure concordate» nel vertice di febbraio. […]

