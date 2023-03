2 mar 2023 17:30

SUI MIGRANTI L’ITALIA È IL VENTRE MOLLE D'EUROPA – IL BARCONE NAUFRAGATO A CROTONE È PASSATO DALLE ACQUE DELLA GRECIA, PAESE UE E SOTTOPOSTO ALLE STESSE NOSTRE REGOLE SULL’ACCOGLIENZA. COME MAI ATENE NON LI HA ACCOLTI O SOCCORSI? L’EGEO È MILITARIZZATO (LA GRECIA È IN GUERRA CON LA TURCHIA) E LA ROTTA BALCANICA È UN DISASTRO: TOCCA ATTRAVERSARE A PIEDI DIVERSI PAESI, CON IL RISCHIO DI ESSERE RESPINTI. E QUINDI, L’UNICA VIA È QUELLA DELL’ITALIA, CHE DI SOLITO, SOCCORRE TUTTI (NON DOMENICA SCORSA…)