Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per "la Repubblica"

meloni migranti

Gli immigrati continuano a costituire un motivo di preoccupazione per gli italiani. Nonostante i tentativi del governo di frenare o differire le “migrazioni”. Dirottandoli verso altri porti e altre destinazioni. Verso altri Paesi. L’Albania, per esempio, come prevede l’accordo fra Giorgia Meloni con il primo ministro Edi Rama. Un progetto che non è stato approvato dalla Corte Europea. Nel frattempo, però, i viaggi dai porti del Mediterraneo verso l’Italia proseguono. Frequenti.

[…] Così, non sorprende che gli immigrati continuino a generare inquietudine fra gli italiani. In misura crescente. Come rileva un sondaggio recente condotto da Demos per Repubblica. Il grado di preoccupazione nei loro confronti, infatti, negli ultimi mesi ha raggiunto indici che non si osservavano dal 2007. Parallelamente, è cresciuta la loro visibilità “mediatica”, come ha rilevato, nei suoi periodici rapporti, l’Associazione “Carta di Roma”.

sondaggio demos su italiani e migranti - la repubblica

Peraltro, appare evidente come il timore nei loro riguardi sia in relazione diretta con gli “appuntamenti elettorali”. A maggior ragione, dopo l’affermazione di Matteo Salvini, che, nello scorso decennio, ha utilizzato la paura degli immigrati come uno dei principali argomenti della sua “campagna elettorale permanente”. Con successo, fino all’irruzione di altre paure.

[…]

Tuttavia, negli ultimi due anni, gli sbarchi sulle coste italiane sono sensibilmente aumentati, secondo i dati pubblicati dal Viminale. Raggiungendo livelli analoghi a quelli rilevati nella metà dello scorso decennio. Così, nel 2023, gli immigrati hanno ripreso spazio sui media. La questione, comunque, non ha ottenuto la stessa attenzione “politica” del passato. Anche recente.

migranti soccorsi a lampedusa 5

D’altronde, secondo il “Rapporto dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza” di Demos- Unipolis, pubblicato nei mesi scorsi, solo il 6% degli italiani considera gli immigrati il problema “prioritario”. Non solo per l’emergere di altre questioni, ma perché è cambiato il quadro politico.

In particolare, la composizione della maggioranza al governo. Che comprende partiti che, in passato, hanno utilizzato i migranti come argomento di polemica. La Lega, in primo luogo.

Insieme agli altri soggetti politici di Centro Destra. Guidati dai FdI di Giorgia Meloni. Ancora oggi, come mostra il sondaggio di Demos, i loro elettori esprimono un grado di inquietudine elevato, verso i migranti. […]

sondaggio demos su italiani e migranti - la repubblica

Gli immigrati hanno, comunque, mantenuto un posto significativo sulla “scena delle paure”, visto che oggi metà degli italiani li considera un “pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone”. Il 38% una “minaccia alla nostra cultura e alla nostra religione”. Mentre è più ridotta la quota di quanti li ritengono “una minaccia per l’occupazione”. Probabilmente perché è divenuto evidente, alla maggioranza dei cittadini, quanto gli immigrati siano necessari alla nostra economia. Alle nostre imprese.

Tuttavia, è probabile che questo timore si diffonda nuovamente, nel prossimo periodo. La principale ragione è che, ormai, siamo entrati in campagna elettorale. Nelle ultime settimane, infatti, si è votato per rinnovare i “governi” e i Consigli regionali. Prima, in Sardegna, quindi, in Abruzzo. E, tra un mese, si voterà in Basilicata. Contesti nei quali la “paura dello straniero” non costituisce un tema prioritario.

giorgia meloni edi rama – costi dei migranti in albania - vignetta by osho

Tuttavia, ormai, ogni evento elettorale, dovunque avvenga, ha riflessi più ampi. Tanto più quando anticipa un’occasione che ha proiezione nazionale — e oltre. Ci riferiamo, ovviamente, alle elezioni europee, che avranno luogo, in Italia, i prossimi 8 e 9 giugno. […]

