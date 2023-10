I MIGRANTI SONO TORNATI AL CENTRO DELL’AGENDA. E LE DESTRE FESTEGGIANO – IN GERMANIA, ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND È DIVENTATO IL SECONDO PARTITO ANCHE NEI LANDER RICCHI E BENESTANTI DI ASSIA E BAVIERA. LE SVASTICHELLE HANNO PUNTATO TUTTA LA CAMPAGNA ELETTORALE SULL’IMMIGRAZIONE SEMPRE PIÙ CONSISTENTE, MINACCIANDO DI ABOLIRE IL DIRITTO INDIVIDUALE DI ASILO. E I RISULTATI SI VEDONO: LO ZOCCOLO DURO DEL LORO ELETTORATO SONO I GIOVANI MASCHI RESIDENTI NEI PICCOLI CENTRI...

Fino a qualche tempo fa si sentiva dire spesso […] che l’estrema destra tedesca era soprattutto un problema della Germania Est, quasi a confortare quella parte di Paese che si percepiva meno arretrata o meno risentita.

Ma il sussiego con cui a Berlino si è sempre pensato che all’Ovest e nelle grandi città l’AfD non avrebbe mai superato la soglia critica si è trasformato domenica scorsa in una smorfia di sconcerto: Alternative fuer Deutschland è diventato il secondo partito in due Laender occidentali come l’Assia e la Baviera, tradizionalmente ricchi e benestanti.

E tra le ragioni della vittoria c’è una chiara sanzione nei confronti del governo in particolare per la situazione dei richiedenti asilo, e delle conseguenze legate a un’immigrazione sempre più consistente.

Sono i giovani tra i 18 e i 34 anni, […] per lo più maschi e residenti nei piccoli centri ad aver formato lo zoccolo duro del consenso nei confronti di AfD: «Trovo giusto che vogliano frenare gli arrivi di migranti e richiedenti asilo», ha risposto il 48% degli elettori bavaresi alla domanda sulle ragioni della vittoria dell’estrema destra.

Il fatto che molti Comuni stiano raggiungendo il limite all’accoglienza dei rifugiati è stato uno degli argomenti su cui l’AfD ha impostato la sua campagna elettorale, e i dati aiutano a spiegarne le ragioni: nel 2023 fino ad agosto compreso, l’Ufficio federale per la migrazione ha registrato 204.461 prime domande di asilo, ovvero un aumento di circa il 77% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Calcolando che in Germania vivono circa 1,1 milioni di profughi di guerra ucraini che non devono chiedere asilo, si capisce come la proposta dell’AfD di abolire il diritto individuale d’asilo […] abbia riscosso un certo successo tra la popolazione. […]

Impaurito dalla recessione in corso, stretto nella morsa di una difficile transizione economica, l’elettore tedesco era l’elemento mancante per portare a segno la vittoria della politica anti-immigrazione dell’AfD. Il partito di estrema destra ci lavora dal 2015, quando Angela Merkel pronunciò il suo storico discorso a sostegno dell’accoglienza: «Questa crisi è un regalo per noi», commentò allora il leader Alexander Gauland.

Da quel momento l’immigrazione è diventato il punto centrale della strategia politica dell’AfD, da articolare in due punti: aumentare a ogni occasione il livello di allarme, battendo sul tasto dell’insicurezza percepita e della criminalità, e sottrarre consensi alla Cdu. […] «Non ci resta che aspettare gli elettori alle urne», si dicevano tra loro i vertici dell’AfD prima del voto. E loro ci sono andati.

