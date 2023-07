IL FIGLIO DELLA SECONDA CARICA DELLO STATO, COME INDAGATO, SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE…

A Milano non si sparla d’altro. L’accusa di stupro al figlio della seconda carica dello Stato ha sconvolto i salotti del danè sotto la Madunina. Le voci, i commenti, le maldicenze si rincorrono e alimentano il tam-tam su una brutta storia i cui contorni sono ancora da definire.

Si vocifera che, all’indomani della notte violenta in casa La Russa, la 22enne fanciulla si sia sottoposta a una visita medica, la quale avrebbe rilevato graffi sulle gambe ed ecchimosi su altre parti del corpo. Ma soprattutto sarebbero state rilevati su di lei tracce biologiche appartenenti a due persone.

Dopodiché, il padre ha impiegato 40 giorni per convincere la figlia, che non ne voleva sapere di finire sbattuta sui giornali, a sporgere denuncia contro La Russa Jr.

“Oggi - come scrive l’Ansa - è stato iscritto per violenza sessuale anche il dj 24enne Tommy Gilardoni, amico del figlio dell'esponente di Fratelli d'Italia. Anche lui sarebbe rientrato a casa La Russa quel mattino del 19 maggio, dopo aver suonato, tra l'altro, nel corso della serata in discoteca, in cui si alternavano tre dj”.

Un nome, quello di Gilardoni, che lavora in un club di Londra e che anche al momento si troverebbe all'estero, a cui i pm sono arrivati grazie alle analisi dei telefoni, dal momento che Leonardo Apache, come indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere alla domanda degli inquirenti di rivelare il nome dell’amico che era con lui la notte tra il 18 e il 19 maggio.

“Gli inquirenti - si legge sempre sull’Ansa - hanno deciso di contestare anche a Gilardoni l'accusa di violenza sessuale e di non optare per un'imputazione di abusi di gruppo a carico suo e di Leonardo Apache, anche perché le indagini dovranno appurare non solo se la ragazza sia stata violentata in stato di incoscienza, come lei ha raccontato, ma anche se quelle violenze siano avvenute in fasi diverse”.

“La 22enne - prosegue l’Ansa - nella denuncia arrivata il 3 luglio sul tavolo dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, ha scritto di avere "ricordi della notte vaghi" perché "drogata".

L'unico "dato certo", ha messo nero su bianco, "è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere" e, quando lei si è svegliata, lui "ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l'amico, sempre a mia insaputa".

Gli investigatori hanno raccolto altri elementi utili all'inchiesta, tra cui l'analisi di alcuni contatti telefonici e le testimonianze di ragazzi che erano presenti alla festa del 18 maggio all'Apophis.

Il locale, che è un club a ingressi molto selezionati, sarebbe il punto di ritrovo della gioventù danarosa di quella che fu la Milano-bene. Infatti si insinua che nel giro dei clienti del club ci siano anche figli e nipoti di personaggi molto noti nel mondo dell’imprenditoria…

