MILEI È GIÀ COSTRETTO A RINCULARE – IL GOVERNO ARGENTINO HA RITIRATO IL PACCHETTO FISCALE DALLA LEGGE OMNIBUS: LE NORME ECONOMICHE, ALLA BASE DELLO CHOC PROMESSO DAL NEO-PRESIDENTE TURBO-LIBERISTA, AVEVANO SCATENATO L’OPPOSIZIONE DEI GOVERNATORI DI DIVERSI STATI. E COSÌ, PER PERMETTERE COMUNQUE L’APPROVAZIONE DEL MEGA DISEGNO DI LEGGE, SONO STATE STRACCIATE…

JAVIER MILEI

(ANSA) - Il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, ha annunciato che il governo Milei ritirerà il pacchetto fiscale della legge Omnibus (tasse, regime di ritenute sulle esportazioni provinciali e pensioni, tra le altre questioni) per ottenere l'approvazione del Congresso la prossima settimana, dopo che i governatori di diversi stati hanno sollevato una dura opposizione.

"C'è dissenso sul capitolo economico. Abbiamo dovuto prendere decisioni scomode per raggiungere il deficit zero, ma non vogliamo in alcun modo che questo pacchetto ritardi ciò che riteniamo necessario e urgente", ha detto Caputo in una conferenza stampa a sorpresa.

javier milei a davos 2

"Ritiriamo il pacchetto - ha aggiunto Caputo - per facilitare l'approvazione della legge Omnibus. Questo accelererà i tempi e faciliterà la situazione di molti governatori". Caputo ha insistito sul fatto che "la cosa più importante è la parte strutturale, che genererà il cambiamento in Argentina" sottolineando l'importanza di "rispettare l'obiettivo della crescita e decollare con la deregolamentazione" che darà maggiore libertà al settore privato.

luis caputo

Dopo frenetiche trattative, giovedì la Casa Rosada aveva preferito prendere tempo, facendo slittare alla settimana prossima l'analisi del progetto di legge Omnibus alla camera dei Deputati. La Libertà avanza di Milei ha solo 37 voti alla Camera, ma per raggiungere l'approvazione del progetto di legge ne servono almeno 129 su un totale di 257. La Casa Rosada può contare sul consenso del partito dell'ex presidente di centro-destra Mauricio Macri (Pro) ovvero 37 sì. Ma l'ago della bilancia è rappresentato dalle forze cosiddette dialoganti, come i 34 voti dell'Unione civica radicale (Ucr), oltre ai dissidenti del Pro, che hanno formato blocchi a parte, come ad esempio Coalizione federale (23 voti) e Innovazione federale (9).

SCIOPERO GENERALE IN ARGENTINA CONTRO I PROVVEDIMENTI DI JAVIER MILEI JAVIER MILEI IN UN AEREO DI LINEA VERSO DAVOS SCIOPERO GENERALE IN ARGENTINA CONTRO I PROVVEDIMENTI DI JAVIER MILEI javier milei a davos 7 javier milei a davos 5 SCIOPERO GENERALE IN ARGENTINA CONTRO I PROVVEDIMENTI DI JAVIER MILEI