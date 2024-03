MILEI, OTTIMO DIREI – NUOVO SHOW DEL PRESIDENTE ARGENTINO TURBOLIBERISTA, DAVANTI ALLE CAMERE RIUNITE: “LO STATO È UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DISEGNATA IN MODO CHE PER OGNI NORMA È PREVISTA UNA MAZZETTA PER IL POLITICO DI TURNO. GLI ULTIMI 20 ANNI SONO STATI UN'ORGIA DI SPESA PUBBLICA” – PROPONE UN NUOVO "PATTO DI RIFONDAZIONE DEL PAESE”, MA PRETENDE DAI PARTITI L’APPROVAZIONE DELLE DUE LEGGI AFFOSSATE A GENNAIO...

giuramento di javier milei da presidente 3

MILEI AL PARLAMENTO, 'LO STATO È UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE'

(ANSA) - "Lo Stato è un'organizzazione criminale disegnata in modo che per ogni norma è prevista una mazzetta per il politico di turno. Questo sistema putrefatto era esteso a tutti i poteri: da quello esecutivo a quello legislativo e a quello giudiziario. E a tutti i livelli: da quello nazionale a quelli provinciale e municipale. Un sistema in bancarotta morale che produce solo poveri". Lo ha detto il presidente argentino Javier Milei, parlando alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo. (ANSA).

MILEI AL PARLAMENTO, 'ULTIMI 20 ANNI UN'ORGIA DI SPESA PUBBLICA'

SCIOPERO GENERALE IN ARGENTINA CONTRO I PROVVEDIMENTI DI JAVIER MILEI

(ANSA) - BUENOS AIRES - "E' il momento economico più critico della storia dell'Argentina. Gli ultimi 20 anni sono stati un'orgia di spesa pubblica". Lo ha detto il presidente Javier Milei, parlando alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo. (ANSA).

++ ARGENTINA, MILEI ANNUNCIA CHIUSURA AGENZIA DI STAMPA TELAM ++

(ANSA) - BUENOS AIRES - Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato la chiusura dell'agenzia di stampa statale Telam, sostenendo che negli ultimi decenni si era "trasformata in uno strumento di propaganda politica del kirchnerismo". Lo ha detto nel suo primo discorso alle camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo, presentando una serie di misure che hanno come obiettivo una significativa riduzione della spesa pubblica. Fondata nel 1945, Telam è la principale agenzia di stampa argentina e una delle maggiori della regione sudamericana. (ANSA).

MILEI CONVOCA A UN PATTO DI RIFONDAZIONE DELL'ARGENTINA

JAVIER MILEI AL COLOSSEO

(ANSA) - "Non ho molte speranze, ma vi darò una nuova opportunità". Così il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si è rivolto alle camere riunite prima di annunciare la proposta di un nuovo "patto" di rifondazione del Paese. Il patto, da celebrare simbolicamente il prossimo 25 di maggio in occasione della giornata della Patria, prevede tuttavia una condizione: la previa approvazione delle due leggi affossate a gennaio alla Camera e che rappresentavano il corpus principale del programma di governo del leader ultraliberista.

javier milei giorgia meloni 27

"Ho ordinato al capo di Gabinetto di convocare i governatori di tutte le province alla Casa Rosada per firmare un pre-accordo per l'approvazione della legge omnibus e del pacchetto fiscale", ha detto Milei. Il nuovo patto proposto dal presidente argentino prevede quindi dieci punti destinati a trasformarsi in vere e proprie politiche di Stato. Tra questi, oltre al primo che afferma "l'inviolabilità della proprietà privata", figurano il principio dell'equilibrio fiscale e una riduzione della spesa pubblica nell'ordine del 25%. (ANSA).

SCIOPERO GENERALE IN ARGENTINA CONTRO I PROVVEDIMENTI DI JAVIER MILEI