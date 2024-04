AI MILIARDARI NON INTERESSANO LE SORTI DELLA DEMOCRAZIA, MA SOLO PAGARE MENO TASSE – L’ECONOMISTA PREMIO NOBEL PAUL KRUGMAN: “PERCHÉ DOVREBBERO SOSTENERE UN CANDIDATO COME TRUMP, CHE PROMETTE DI SCATENARE IL CAOS SOCIALE E POLITICO? UNA RISPOSTA OVVIA È CHE I RICCHI PAGHEREBBERO QUASI CERTAMENTE MENO TASSE. CIÒ NON DOVREBBE ESSERE SUFFICIENTE. DOPOTUTTO, QUANTO SAREBBE IMPORTANTE IL DENARO IN PIÙ PER PERSONE IL CUI STILE DI VITA È GIÀ INCREDIBILMENTE SFARZOSO? LA MIA SENSAZIONE DALL'ESTERNO È CHE…”

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

TRUMP SOLDI

Il pericolo che l'ex presidente rappresenta per la democrazia americana è, o dovrebbe essere, ovvio – scrive su El Pais il premio Nobel Paul Krugman. La campagna di Donald Trump è a quanto pare a corto di denaro. Le piccole donazioni sono in ritardo rispetto al suo ritmo per il 2020. I grandi comizi non stanno portando il maggior numero di fondi. Alcuni grandi donatori sono diffidenti, in parte perché temono (giustamente) che il loro denaro non venga utilizzato per la campagna, ma per pagare le spese legali dell'ex presidente. Quindi Trump ha corteggiato i miliardari di destra.

FOTO PUBBLICATA DA TRUMP IN CUI BIDEN E LEGATO MANI E PIEDI

Non so fino a che punto ci riuscirà, ma sembra molto probabile che almeno alcuni miliardari contribuiranno con somme considerevoli a un uomo che ha cercato di ribaltare le ultime elezioni e che ha dichiarato apertamente le sue intenzioni autoritarie: usare il Dipartimento di Giustizia per perseguitare i suoi avversari politici, radunare milioni di immigrati senza documenti e metterli in campi di detenzione, e così via.

Il che fa sorgere una domanda: perché i miliardari dovrebbero sostenere una persona del genere? Dopo tutto, non hanno sofferto durante la presidenza di Biden. Gli economisti, me compreso, ricordano spesso che il mercato azionario non è l'economia. Il basso tasso di disoccupazione e l'aumento dei salari reali - due risultati che l'economia di Biden ha ottenuto, anche se molti non ci credono - sono molto più rilevanti per la vita della maggior parte delle persone.

paul krugman 3

Ma i prezzi delle azioni sono probabilmente un indicatore migliore di come se la passano i ricchi, che possiedono molte attività finanziarie. E sebbene nel 2020 Trump avesse previsto un crollo del mercato azionario in caso di vittoria di Biden, in realtà il mercato ha toccato dei massimi storici sotto l'attuale amministrazione.

Perché, dunque, sostenere un candidato che promette più o meno di scatenare il caos sociale e politico? Una risposta ovvia è che i ricchi pagherebbero quasi certamente meno tasse - e le imprese sarebbero meno regolamentate - se Trump vincesse.

Se credono, come fanno alcuni a sinistra, che repubblicani e democratici siano fondamentalmente uguali - che entrambi difendano gli interessi delle corporazioni e dell'élite - si sbagliano. Il Partito Democratico moderno non è, nonostante quello che dicono i repubblicani più importanti, marxista o socialista. Tuttavia, ha una storia di aumento delle tasse sui ricchi per pagare i programmi sociali. In particolare, l'Affordable Care Act ha utilizzato nuove tasse sui redditi alti per pagare la copertura sanitaria.

MEME SU JOE BIDEN BY DONALD TRUMP

Queste nuove tasse hanno contribuito ad aumentare l'aliquota fiscale federale effettiva per lo 0,01% della popolazione con i redditi più alti; il presidente Barack Obama ha ridistribuito il reddito molto più di quanto molti si rendano conto. Trump, invece, ha approvato un'ampia riduzione delle tasse che ha favorito i ricchi e ha invertito in gran parte l'aumento della loro aliquota effettiva durante l'era Obama.

Biden propone ora un forte aumento delle tasse sulle società e sui ricchi. E non dovrebbe nemmeno approvare una legge per attuare gli aumenti: la maggior parte delle disposizioni del taglio delle tasse di Trump scadrà alla fine del prossimo anno, a meno che il Congresso non lo rinnovi.

Ma la prospettiva di tasse più basse non dovrebbe essere sufficiente per i miliardari per sostenere Trump.

donald trump - eclissi solare

Dopotutto, quanto sarebbe importante il denaro in più per persone il cui stile di vita è già incredibilmente sfarzoso? La mia sensazione dall'esterno è che, tra i ricchissimi, guadagnare di più non riguardi tanto ciò che possono permettersi, quanto il prestigio: guadagnare più di altri nello stesso gruppo. E l'aspetto dell'aumento delle tasse è che, poiché si applicherebbe a tutti, non interromperebbe la corsa al ratto: coloro che sono visti come rivali subirebbero lo stesso colpo.

E il ritorno al potere di Trump renderebbe l'America un posto più spaventoso, il che dovrebbe essere molto più importante anche per i miliardari di qualche punto percentuale in più della loro aliquota fiscale.

Ma lo capiscono? L'anno scorso, quando ho scritto della fugace infatuazione dei tipi tecnologici iper-mascolini per Robert F. Kennedy Jr, ho sottolineato che i ricchi sono spesso meno informati su ciò che accade nel mondo rispetto a molti cittadini comuni, perché vivono in una bolla sociale. Il pericolo che Trump rappresenta per la democrazia americana è - o dovrebbe essere - ovvio. Tuttavia, potrebbe essere meno evidente per le persone che, grazie alla loro ricchezza, sembrano pensare di saperne di più e possono circondarsi di confidenti che assicurano loro di saperne di più.

Si pensi a Elon Musk - c'è bisogno di dire altro? Immagino che anche i miliardari che riconoscono le inclinazioni autoritarie di Trump probabilmente immaginano, se ci pensano, che la loro ricchezza li protegga dall'esercizio arbitrario del potere.

elon musk al superbowl

Dovrebbero imparare - ma non lo faranno - dall'esperienza degli oligarchi russi che hanno contribuito a portare Vladimir Putin al potere. Alla fine hanno scoperto che, una volta insediato un dittatore, la loro ricchezza non è lo scudo che pensavano di avere e possono ritrovarsi in Siberia.

E prima che diciate che il pensiero dello scenario peggiore è impossibile da applicare all'America, ricordate che gli allarmisti su Trump hanno per lo più avuto ragione e gli apologeti hanno per lo più avuto torto; sono abbastanza vecchio da ricordare quando l'ex capo dello staff di Trump scrisse: "Se perde, Trump si arrenderà con grazia"

Quindi Trump otterrà il sostegno dei miliardari? Probabilmente sì. Se vincerà, finiranno per pentirsi della loro elezione? Penso di sì, ma a quel punto sarà troppo tardi.

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY paul krugman 1