IL MILIONARIO BEPPE GRILLO DIFENDE IL “SUO” REDDITO DI CITTADINANZA: “È UNA MISURA CHE FUNZIONA. È LA FORMA PIÙ BELLA DI SOLIDARIETÀ E DI AMORE VERSO LE PERSONE”. POI FA UNA BATTUTINA: “CERCHERÒ DI FAR TORNARE LE COSE COME PRIMA, MA MI DOVETE DARE QUALCOSINA” – LO SCAZZO CON LA GIORNALISTA DI “CONTROCORRENTE”: “FATE DELLE DOMANDE CHE SONO DI UNA TRISTEZZA…” - VIDEO

GRILLO: IL REDDITO FORMA DI AMORE, MI BATTERÒ

Estratto dal “Corriere della Sera”

Beppe Grillo torna a difendere lo storico cavallo di battaglia dei 5 Stelle […] : «Al gruppo “Il reddito di cittadinanza non si tocca” do un consiglio: cercherò di far tornare le cose come erano prima, ma mi dovete anche dare qualche cosina... Scherzo, scherzo».

Il fondatore e garante del Movimento ha parlato ieri a Controcorrente , su Rete4, a margine del suo spettacolo ad Altomonte: «Secondo me l’idea del reddito funziona, deve funzionare, è stata smembrata e hanno detto poi cose non vere. Ma è il futuro.

Con l’intelligenza artificiale perderanno cento milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci anni e ripristinare quei cento milioni, se non metti un reddito di cittadinanza, causerà dei disastri. Avere un reddito per tutti è la forma più bella di solidarietà e di amore verso le persone, […] mi batterò per quello».

Alla domanda se dopo il rinvio la proposta di legge delle opposizioni (compresi i 5 Stelle) sul salario minimo a 9 euro verrà alla fine approvata, Grillo ha risposto: «Fate delle domande che sono di una tristezza, è un po’ una tristezza questa roba qua. L’avete fatta a tutti questa domanda, fatela a chi ha il potere».

