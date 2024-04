22 apr 2024 17:28

LE MILLE GIRAVOLTE DI ZINGAR-ELLY - DOPO ESSERE RIUSCITO A FARE FUORI SMERIGLIO (TRANSITATO NELLA LISTA AVS) L’EX GOVERNATORE DEL LAZIO SI È ACCORDATO CON LA SEGRETARIA ELLY SCHLEIN PER CANDIDARE CAMILLA LAURETI, EX UFFICIO STAMPA DI ZINGA IN REGIONE – NONOSTANTE IL PATTO CON FRANCESCHINI, ZINGARETTI PUNTA A FARE IL PIENO DI PREFERENZE TRA LUI E LA LAURETI PER BUTTARE FUORI MATTEO RICCI E IL FRANCESCHINIANO DARIO NARDELLA (AVVISATE IL POVERO SU-DARIO…)