AL MINISTERO DELLA CULTURA ABBONDA LA CLASSE “DIGERENTE” – “GENNY” SANGIULIANO HA MANTENUTO LA PROMESSA DEL PRANZO DI FERRAGOSTO (PARDON, “COLAZIONE DI LAVORO”) OFFERTO AI DIRIGENTI DEL MIC. A GIUDICARE DALLE FACCE, L’INIZIATIVA NON È STATA APPREZZATA: ANCHE PERCHÉ LA RIFORMA GIÀ APPROVATA PREVEDE L’AZZERAMENTO DI TUTTE LE CARICHE – L’IRONIA DI SGARBI: “VOLEVA L’ATTENZIONE DEI GIORNALI. GLI ERA SFUGGITO CHE IL GIORNO DOPO FERRAGOSTO, NON ESCONO” – SELVAGGIA LUCARELLI: “SEMBRANO TUTTI FANTOZZI CONVOCATI DAL MEGADIRETTORE GALATTICO” - VIDEO

Riunione il 15 agosto. Sembrano tutti Fantozzi convocati dal megadirettore galattico. https://t.co/b76cjdevrQ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 16, 2023

Estratto dell'articolo di Tommaso Rodano per "il Fatto quotidiano”

gennaro sangiuliano post di ferragosto 2023

Ore 11, Ferragosto, Collegio Romano: sui sampietrini del centro storico solo un moderato viavai di turisti, ma all’ingresso laterale del monumentale palazzo gesuitico, sede del Ministero della Cultura, si affatica una pattuglia di uomini e donne in abiti formali.

Il ministro, Gennaro Sangiuliano, gliel’aveva giurata: s’era molto risentito per il “ponte” del 25 aprile che più di un direttore generale del suo dicastero s’era preso per allungare la festa della Liberazione. Gli aveva dato appuntamento (pubblico) a Ferragosto: è stato di parola, tutti convocati per una “colazione di lavoro”.

Alla fine, a pagare sono state anche diverse vittime collaterali: attorno al tavolo si è riunita una folla ben più consistente degli 11 direttori generali. C’erano anche i sottosegretari Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi (unica assente Lucia Borgonzoni), la soprintendente di Roma Daniela Porro, i direttori di Colosseo, Vittoriano, Museo Nazionale Romano, Galleria Borghese e Pinacoteca di Brera. E poi il capo di Gabinetto del Mic, e i responsabili dell’ufficio legislativo e della comunicazione del ministro.

GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

L’obiettivo ufficiale: “Fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi al ministero e pianificare le prossime attività”. Quello ufficioso lo spiega in privato Sgarbi […]: “Il ministro mi ha detto che si rifaceva alla lezione di Marco Pannella: le iniziative vanno convocate nei giorni festivi, quando non succede nulla, così hai l’attenzione di tutti i giornali. Però gli era sfuggito che il giorno dopo Ferragosto, i giornali non escono”.

Al di là della piccola svista […] l’iniziativa è stata proficua. Nel breve estratto pubblicato dallo stesso Sangiuliano su Twitter, si intravedono espressioni non entusiastiche, ma il sottosegretario assicura che erano tutti lieti di partecipare: “È stato utile, anche perché con il ministro non riusciamo a vederci spesso. Per carità, nulla che non potessimo dirci anche a fine luglio o a inizio settembre, ma hanno parlato tutti e hanno ringraziato per l’opportunità. Va detto – aggiunge Sgarbi con un sorriso – che sono stati nominati da noi, quindi la cortesia era comprensibile”.

GENNARO SANGIULIANO -RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Bisogna aggiungere che molti dei partecipanti alla mensa di Sangiuliano sono pesantemente coinvolti dal dpcm pubblicato il 7 agosto, con il quale è stata deliberata una riforma che azzererà tutte le cariche ministeriali entro dicembre: al vertice del Mic saranno piazzati 4 capi dipartimento scelti dal Consiglio dei Ministri. Chissà in quanti saranno ancora qui al prossimo pranzo di Ferragosto. […] La seduta collettiva è durata tre orette, poi un rinfresco in piedi, un brunch ad opera di un servizio di catering laziale: Sangiuliano l’ha pagato di tasca sua. Almeno quello.

GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO -RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO - RIUNIONE A FERRAGOSTO CON VITTORIO SGARBI E I DIRETTORI GENERALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA