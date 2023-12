IN UN’INTERVISTA (SI FA PER DIRE) AL “CORRIERINO DI GIORGIA” PRIMA SI LODA DA SOLO

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

ciampino meme by emiliano carli per il giornalone la stampa

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e fedelissimo della premier Meloni nega attriti («Con Giorgia il rapporto è eccezionale come sempre»), così come l’ipotesi che lasci il suo incarico magari per un’avventura in Europa: «Continuo a fare il mio lavoro, apprezzato da tutti, trasversalmente, tanto che il mio ministero è stato premiato dalla Commissione con il raddoppio delle risorse, visti i risultati ottenuti.

E questo nonostante io debba sempre scontare il peso dell’essere “cognato di”». Lollobrigida rivendica tutto: il suo viaggio sul Frecciarossa, le sue uscite giudicate quantomeno inopportune: «Estrapolazioni, volontà di creare polemica fuori dalla realtà: una donna — da tanti che si riempiono la bocca di rispetto per le donne—è stata perseguitata per un mese e mezzo perché “sospettata” di aver avuto un figlio con me... Tutto pur di colpire, travolgendo la vita degli altri».

(...)

lo chiamavano trenita meme su francesco lollobrigida by emiliano carli il giornalone la stampa

Veniamo al caso del Frecciarossa. Si è pentito?

«No, perché non ho goduto di nessun privilegio. Negli ultimi sei mesi fermate a richiesta sono state effettuate 207 volte. E il treno non era più sulla linea ad alta velocità, ma deviato su una linea ordinaria. Ho chiesto se era possibile fare una fermata in una stazione esistente, dove sono scese anche altre persone. Non ho abusato di nulla. Avrei potuto prendere un aereo di Stato, ho preso un treno per inaugurare a Caivano da ministro capo delle forze forestali un parco da loro ripulito e restituito ai cittadini. Il governo sta cercando di salvare vite, non fare passerelle».

RACHELE SILVESTRI

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - ER FERROVIARIO - VIGNETTA BY MACONDO

il treno di spade meme su francesco lollobrigida by emiliano carli per il giornalone la stampa

SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA - MEME BY EMILIANO CARLI bocca di lollo video meme del grande flagello su francesco lollobrigida 4 arianna meloni francesco lollobrigida vinitaly meme by edoardo baraldi geo parents l unica ong che piace a giorgia meloni vignetta del giornalone la stampa Francesco lollobrigida guido castelli elena leonardi lucia albano rachele silvestri francesco acquaroli POLLOBRIGIDA - VIGNETTA DI VAURO SUL FATTO QUOTIDIANO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E LA FERMATA DEL FRECCIAROSSA A CIAMPINO - VIGNETTA BY NATANGELO francesco lollobrigida - illustrazione di francesco frank federighi francesco lollobrigida e la fermata del frecciarossa meme by il giornalone la stampa FRANCESCO LOLLOBRIGIDA ALLA CAMERA

RACHELE SILVESTRI 11 rachele silvestri 4 rachele silvestri 7 cognati miei meme su francesco lollobrigida by rolli per il giornalone la stampa