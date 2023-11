IL MIO MIGLIOR NEMICO - SALVINI E LANDINI SI SONO “SCELTI” COME AVVERSARI ANCHE PER TOGLIERE VISIBILITA’ A GIORGIA MELONI E ELLY SCHLEIN - “IL FOGLIO”: “SALVINI E LANDINI, PARALLELI I PERCORSI E CONVERGENTI GLI INTERESSI: IL LEGHISTA PRECETTA, SI PRENDE LA SCENA, RACCOGLIE GLI APPLAUSI DEI FEDELISSIMI E I FORSE POCHI (E COMUNQUE UTILI) CONSENSI DI CHI MAGARI NON HA VOTATO LEGA. LANDINI PROMETTE MANIFESTAZIONI STRACOLME E MINACCIA DI FARE RICORSO CONTRO LA PRECETTAZIONE, RACCOGLIENDO SOTTOTRACCIA I FAVORI DI UNA VASTA AREA DI SINISTRA CHE A LUI GUARDA IN CASO DI FALLIMENTO DI ELLY SCHLEIN”

Estratto dell’articolo di Marianna Rizzini per “il Foglio”

Uno dice una volta di più “no” alla manovra, l’altro rinnova la fede per “l’Italia dei sì” in quel di Bari, dove si recherà oggi stesso. […] Maurizio Landini e Matteo Salvini nella posa abituale dei contendenti: uno che alza il tono, l’altro pure; uno che sottolinea “il grave atto” del ministro dei Trasporti, con “attacco al diritto di sciopero”, l’altro che dice che “il diritto è garantito, ma lo sciopero di un’estrema minoranza non può ledere il diritto alla mobilità”.

Uno è segretario del principale sindacato, la Cgil, ma non del Pd, principale partito d’opposizione. L’altro è ministro e vicepremier del governo di centrodestra, ma non presidente del Consiglio. E però, in questi giorni, si sente quasi solo la loro voce: Salvini si rivolge esclusivamente a Landini, eleggendolo a nemico, Landini risponde proprio a lui, accettando la designazione e viceversa.

Le titolari dei campi avversi, Elly Schlein, leader del Pd, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sono lì, sulla scena, ma le loro parole vengono coperte da quelle dei gemelli diversi della piazza Salvini&Landini […] Paralleli i percorsi, ma anche convergenti gli interessi: il leghista Salvini precetta, si prende la scena, raccoglie gli applausi dei fedelissimi e i forse pochi (e comunque utili) consensi di chi magari non ha votato Lega […] Landini, […] promette manifestazioni stracolme e minaccia di fare ricorso contro la precettazione, raccogliendo sottotraccia i favori non soltanto dei lavoratori da lui rappresentati, ma di una vasta area di sinistra anche intellettuale che a lui guardava e guarda in caso di fallimento di Elly Schlein.

[…] Siamo però reduci dagli anni della crescita populista in cui Landini era visto come unico interlocutore credibile per i lavoratori, se non si voleva essere travolti dal M5s. Come c’è chi ricorda l’incessante movimento […] del vicepremier Salvini sul campo non istituzionale del centrodestra, prima e dopo il Papeete. “Landini ricordi che anche Lula, quando ha voluto far politica, ha dovuto fondare un partito”, dicono oggi dalla minoranza sindacale. […]

