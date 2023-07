I MIRACOLI DELLA “SANTA”: SI È LIBERATA DALLE SUE AZIONI DEL TWIGA, MA HA CONTINUATO A USARE I SOLDI DELLO STABILIMENTO BALNEARE PER EVITARE IL CRAC DI “VISIBILIA” E SALVARSI DALL’ACCUSA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA – PRIMA, QUANDO HA CEDUTO LE SUE QUOTE, NON HA DETTO CHE VENDEVA AL SOCIO E AMICO FLAVIO BRIATORE E AL COMPAGNO DIMITRI KUNZ – L’INTRECCIO TRA LE VARIE SOCIETÀ: “MAJESTAS”, “THOR”, “LDD SAS”, “IMMOBILIARE DANI”…

1. SANTANCHÈ: L’AVVISO? SPERO PRESTO INDAGATI ANCHE SORELLA E COMPAGNO

Estratto dell’articolo di M. Gu. per il “Corriere della Sera”

«Ancora nulla». Daniela Santanchè non ha ricevuto l’avviso di garanzia e si mostra persino ansiosa di trovare nella cassetta delle lettere la busta della Procura di Milano.

«Ad ora, alle 15, non ho ricevuto nulla», assicurava ieri pomeriggio lasciando l’evento dell’Anci sul Pnrr. E in serata: «Anche se non cambia nulla io spero che arrivi presto. Sarebbe un atto dovuto, giusto? Io sono proprio bella tranquilla. Nessuno può accusarmi di niente per la mia condotta da ministro».

Come anticipato a novembre dal Corriere , Santanchè è indagata dallo scorso 5 ottobre per bancarotta e falso in bilancio nell’inchiesta sul gruppo editoriale da lei fondato, Visibilia. A risultare indagate sono altre cinque persone che hanno ricoperto ruoli societari, tra cui la sorella dell’esponente di Fratelli d’Italia, Fiorella Garnero, che è stata consigliera nel cda dell’azienda e il compagno della ministra Dimitri Kuntz D’Asburgo, già presidente di Visibilia editore.

Il giorno dopo l’iscrizione il nome della ministra era stato secretato, ma tre mesi dopo […] il segreto è caduto. E adesso, dopo aver affermato nella sua informativa al Senato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia, la senatrice aspetta di riceverlo formalmente.

[…] I Cinque Stelle guidati da Giuseppe Conte hanno presentato la mozione di sfiducia individuale, che sarà votata anche dal Pd e dalla sinistra ambientalista. La maggioranza […] non ha alcuna fretta di metterla nel calendario […], non certo per un problema di numeri, ma perché nei gruppi di Lega, Forza Italia e anche in quello di Fratelli d’Italia c’è freddezza e imbarazzo riguardo alle accuse che Santanchè si trova a fronteggiare e che ha provato a smentire nell’aula di Palazzo Madama, denunciando una «campagna d’odio» contro di lei.

[…] Che gli italiani siano stufi della «gogna» lo pensano in tanti, nel partito della premier. «La stagione dei processi mediatici ha spostato la maggioranza sul fronte garantista — riflette Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera —. La gente non ci crede più e solidarizza con Santanchè».

Ma il popolo del Pd non solidarizza affatto e i parlamentari guidati da Elly Schlein voteranno la sfiducia alla ministra. […] Resta da capire se davvero, il giorno della mozione di sfiducia, la maggioranza di governo resterà compatta come la presidente Giorgia Meloni sembra intenzionata a chiedere ai partiti. Il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, assicura che «ovviamente» la maggioranza difenderà la ministra e non voterà la sfiducia, eppure nel miele c’è una goccia di fiele. I Cinque Stelle gridano ai quattro venti che lei nell’informativa ha mentito e il presidente dei deputati non spazza via tutti i dubbi: «Che la Santanchè abbia mentito è tutto da verificare...».

2. TWIGA CONNECTION

Estratto dell’articolo di Giuseppe Salvaggiulo e Monica Serra per “la Stampa”

GLI ASSETTI SOCIETARI DEL TWIGA

«Make your summer a dream», recita il menù del ristorante («Dine 'n dance», per gli intenditori) del Twiga. […] Non solo gli scampi imperiali a 180 euro al chilo. Il sashimi a 10 euro il pezzo. Il Daiquiri Premium a 25. La capanna berbera più grande e più cara di un monolocale a Brera, su cui l'anno scorso si rilassò la premier Meloni. […] Tutto nello stabilimento balneare più famoso e glamour d'Italia «is a dream».

A cominciare dalla dicitura «Forte dei Marmi» che compare nel logo e fa imbestialire la concorrenza. Un falso: il Twiga è per pochi metri nel territorio del Comune di Pietrasanta, frazione Marina. Che però faceva troppo Anni Sessanta. A differenza del Forte che invece è un brand internazionale. Così Daniela Santanchè e Flavio Briatore, vent'anni fa, se ne appropriarono. Almeno nelle insegne, nei gadget e nelle tovagliette.

La Twiga Srl è dunque bifronte: sede legale a Forte dei Marmi, sede operativa a Marina di Pietrasanta. Ora questa società, oltre 8 milioni di fatturato annuo a fronte di un canone demaniale per la spiaggia di meno di 18 mila euro (circa 9 euro a metro quadro al giorno), rischia di diventare un incubo per la ministra del Turismo.

La Stampa ha ricostruito le convulse manovre societarie con cui nei mesi scorsi Santanchè prima si è liberata delle sue azioni del Twiga, annunciando la cessione di quote come gesto per risolvere il conflitto di interessi (ministra del turismo/imprenditrice turistica), ma senza dire che vendeva al socio e amico Flavio Briatore e al compagno Dimitri, sedicente principe Kunz d'Asburgo Lorena.

UMBERTO SMAILA - DANIELA SANTANCHE - DIMITRI D ASBURGO AL TWIGA

Poi ha utilizzato i proventi della vendita per evitare il fallimento di alcune sue società decotte. Infine, per impegnarsi a saldare un altro debito con il Fisco, è tornata in possesso di una parte dei ricavi del Twiga, attraverso una scatola societaria costituita ad hoc con lo stesso Dimitri e a una triangolazione contrattuale con lo stesso Briatore.

Eppure la ministra sembra non interessarsi dell'accusa di conflitto di interessi che le viene mossa sin dalla nomina. […] Per Santanchè, evitare il crac significa salvarsi dall'accusa di bancarotta. Poco importa se per farlo lei, ministra del Turismo in carica, usa i soldi del Twiga e dell'amico di sempre Briatore.

Così, ufficialmente per allontanare da sé l'accusa di conflitto, a fine novembre annuncia la vendita delle sue quote pari al 22,05% della Twiga Srl. Metà alle società della famiglia del compagno Dimitri (tra cui una scatola vuota con ricavi zero e bilancio in perdita); metà alla Majestas, società lussemburghese di Briatore che così arriva a detenere il 57% del Twiga.

L'operazione ha due obiettivi. I 2,7 milioni di euro incassati servono ad appianare i debiti col fisco di Visibilia Editore Spa, la società quotata del suo gruppo, ed evitarne il fallimento. L'uscita dal Twiga le permette di mantenere le deleghe ministeriali sui balneari.

FLAVIO BRIATORE DANIELA SANTANCHE

Ma ora che a rischio crac rimane un'altra società della galassia Visibilia – con un passivo di circa 8 milioni e un debito di 1,9 con lo Stato – e il cash a disposizione della ministra non è più sufficiente, rispuntano i soldi del Twiga e di Briatore.

Elencati dai legali di Santanchè tra le garanzie a supporto della «Domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» depositata il 29 maggio e su cui deve decidere l'Agenzia delle Entrate. Che (se accolta) permetterà di chiudere i conti spalmando in 10 anni il pagamento del 70% dei debiti.

Ma non aveva venduto le quote del Twiga? Sì, ma giusto un mese prima della proposta di transazione fiscale, il 21 aprile, è nata a Firenze la Ldd Sas, una piccola società senza dipendenti che ufficialmente si occupa di «attività di consulenza tecnica». I soci sono lo stesso compagno Dimitri e la Immobiliare Dani Srl, la società di Daniela. Soci paritari, utili no: Daniela ne percepisce il 90%.

dimitri kunz daniela santanche al twiga 9 foto di whoopsee

Ma cosa fa davvero la Ldd Sas? È scritto nella domanda di omologa presentata al Tribunale di Milano: «Per completezza, si precisa che è una società di management che si occupa della gestione della Twiga Srl», in cambio di una commissione pari al 3,5% del fatturato.

Ipotizzando «un risultato analogo al 2022, è ragionevole ritenere» che quest'anno la Ldd Sas incasserà dal Twiga quasi 300 mila euro, di cui 265 mila saranno distribuiti a Santanchè e usati per la transazione fiscale. Dunque la gestione del Twiga […], uscita dalla porta con la vendita di quote a Briatore e Kunz, rientra dalla finestra con il contratto di gestione manageriale grazie agli stessi amico e compagno. Il tutto mentre la ministra del Turismo detiene le deleghe alle concessioni balneari. E davanti al Senato assicura di non sapere nulla delle indagini su di lei, raccontate a partire dal 2 novembre e non più segretate almeno dal 6 gennaio.

