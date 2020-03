4 mar 2020 13:00

UN MIRACOLO CHE SI CHIAMA OBAMA - RAMPINI A ''CIRCO MASSIMO'': "LA VITTORIA DI BIDEN HA DEL MIRACOLOSO, ERA DATO PER MORTO. ORA LA RINCORSA DI SANDERS DIVENTA COMPLICATA, ANCHE PERCHÉ LA MAGGIORANZA DEM È MODERATA. MA PER SOSTENITORI DI SANDERS, BIDEN È COME TRUMP. PROSSIME TAPPE IMPORTANTI, NEW YORK E MIDWEST" - L'INTERVENTO DI BARACK SU BUTTIGIEG E KLOBUCHAR È STATO DETERMINANTE. L'ESTABLISHMENT PER MANCANZA DI MIGLIORI ALTERNATIVE SI È COMPATTATO SULL'EX VICEPRESIDENTE. CHE PERÒ HA ANCORA TUTTI I PROBLEMI CHE LO AVEVANO DATO PER SPACCIATO FINO A 7 GIORNI FA