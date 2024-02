IL MIRACOLO DI NETANYAHU/2: METTERE D’ACCORDO RUSSI E AMERICANI – MOSCA, CHE DUE ANNI FA HA INVASO L’UCRAINA E BOMBARDA SENZA SOSTA, VEDE “IN MODO ESTRAMENTE NEGATIVO” UN’OPERAZIONE MILITARE ISRAELIANA NELLA CITTÀ DI RAFAH – IL CERCHIO DEI CATTIVI SI CHIUDE CON L’IRAN: “GLI STATI UNITI NON HANNO L'ONESTÀ DI AIUTARE A TROVARE UNA SOLUZIONE POLITICA”

1. MOSCA, 'VEDIAMO MOLTO NEGATIVAMENTE UN'OPERAZIONE A RAFAH'

(ANSA) - La Russia vede "in modo estremamente negativo" un'operazione militare israeliana nella città di Rafah: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ripreso dalla Tass.

2. IRAN, 'USA NON HANNO ONESTÀ DI CERCARE SOLUZIONE A GUERRA GAZA'

(ANSA) - "Gli Stati Uniti non hanno l'onestà di aiutare a trovare una soluzione politica che metta fine alla guerra a Gaza", ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, in occasione di un incontro in serata a Doha con il collega e primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Quanto ai combattimenti a Rafah, "Washington afferma di non volere l'allargamento del conflitto di Gaza nella regione, mentre continua a fornire supporto militare al regime sionista, che viene usato per attaccare e uccidere la popolazione palestinese", ha detto Amirabdollahian, citato dall'agenzia Irna. Nell'incontro, scrive Irna, il premier qatariota Al-Thani ha riferito degli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza.

