6 feb 2024 20:00

MIRACOLO, È RIAPPARSA IN PARLAMENTO MARTA FASCINA! – LA “VEDOVA” INCONSOLABILE DI SILVIO BERLUSCONI SI È PRESENTATA A MONTECITORIO, DOVE MANCAVA DA SETTIMANE, SCORTATA DAL FEDELISSIMO TULLIO FERRANTE – ASSENTE DALLE CELEBRAZIONI PER I TRENT'ANNI DI FORZA ITALIA, HA ASSICURATO CHE SARÀ PRESENTE AL CONGRESSO DEL PARTITO DEL 24 E 25 FEBBRAIO – COME DAGO-DIXIT, IN FORZA ITALIA SI SONO STANCATI DEL LUTTO PARACULO E HANNO POSTO UN ULTIMATUM ALLA FASCINA: O DECIDE DI VENIRE IN PARLAMENTO (CHE GLI DA' 15MILA EURO AL MESE) O SI DIMETTE O FINISCE NEL GRUPPO MISTO…