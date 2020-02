IL MIRACOLO DI SANGIULIANO - SALVINI SOGNA DI STRAPPARE LA CAMPANIA A DE LUCA, CON UN CANDIDATO ''SUO''. PER ORA IL NOME È QUELLO DEL DIRETTORE DEL TG2, CHE PERÒ VORREBBE CONTINUARE A FARE IL GIORNALISTA E SPERA A FINE MESE DI ESSERE CONFERMATO NEL RUOLO. SE INVECE LA RAI PD-M5S LO FARÀ FUORI (C'È LA MULTA AGCOM COME GRIMALDELLO), ALLORA È PRONTO

SANGIULIANO IN BILICO AL TG2 MA SALVINI VUOL CANDIDARLO GOVERNATORE IN CAMPANIA

Estratti dall'articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

salvini sangiuliano

È andato per prendersi Napoli e la Campania. Lo vuole a tutti i costi. (…)

Confessa di non avere «Maradona e in ogni caso, se ci fosse, da solo non vincerebbe » (…) Eppure Salvini ritiene di aver individuato quella figura "civica", vagamente terza, esterna ai partiti. Nelle ultime ore, racconta chi gli è stato vicino nella complicata serata partenopea, la scelta del capo è ricaduta su Giuliano Sangiuliano. Giornalista, 58 anni, direttore napoletano del Tg2. «Inattaccabile e non leghista », l' identikit spicciolo col quale l' ex ministro conta di imporsi sul Cavaliere che aveva già candidato per la Campania l' ex governatore Stefano Caldoro.

GENNARO SANGIULIANO CON SALVINI E TAJANI

Ha due ostacoli però. Le resistenze appunto di Berlusconi - il quale però potrebbe cedere il passo a "salatissime condizioni", come confessano forzisti della prima ora - e poi quelle del diretto interessato. Sangiuliano non briga, come va ripetendo a tutti i colleghi Rai, per entrare in politica. Vorrebbe continuare a fare il giornalista.

Spera in una conferma al Tg2 quando tra pochi giorni il cda dovrà procedere alle nomine. Molto dipenderà da quel bivio. (…)

CALDORO CARFAGNA