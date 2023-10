6 ott 2023 13:21

LA MISSIONE IMPOSSIBILE DI GIORGETTI: CONVINCERE GLI INVESTITORI CHE L’ITALIA È AFFIDABILE – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA HA INCONTRATO I VERTICI DELLE AGENZIE DI RATING PER RIBADIRE CHE LA MANOVRA SARÀ PRUDENTE: IL DEFICIT CRESCERÀ PER COLPA DEL SUPERBONUS E PER CONFERMARE GLI SGRAVI FISCALI. E POI STOP, ALLA FACCIA DELLE RICHIESTE DEI MINISTRI. BASTERÀ? A PALAZZO CHIGI SONO PREOCCUPATI PER I GIUDIZI IN ARRIVO SUL DEBITO. TANTO CHE LA RIFORMA DELL’IRPEF RESTA IN FORSE – IL NODO DEL MES E IL POTENZIALE DECLASSAMENTO BY MOODY’S, CHE SAREBBE UNA CATASTROFE PER I CONTI…