Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “la Stampa”

[…] Antonio Tajani è pronto a diventare il presidente e prova a farlo in maniera serena. In queste ore si cerca una formula per attenuare la portata della novità, «a termine», «provvisorio», «reggente». Anche perché mercoledì a Milano tutti gridavano «c'è solo un presidente!», e ora non se ne può trovare un altro due giorni dopo. […] il vicepremier ha accelerato, per rafforzare il suo ruolo e per provare a dare un futuro al partito.

Sulla carta non ci sono rivali, anche gli avversari interni sono pronti a dare il via libera, ad una condizione: «Chiudere la stagione delle follie», dice uno dei massimi dirigenti, ovvero l'ultima fase della vita di Berlusconi, durante la quale la quasi moglie Marta Fascina ha piazzato i suoi pochi fedelissimi nei posti di comando.

«Antonio troverà il modo di rendere tutte le decisioni più collegiali possibili», dice all'Huffington Post Alessandro Cattaneo, il più noto tra gli epurati dell'era Fascina. Nel mirino sono in particolare Alessandro Sorte e Stefano Benigni, detti «i bergamaschi», deputati messi sulla rampa di lancio dalla fidanzata del Capo. […] L'unico che la campagna acquisti la vorrebbe cominciare è Matteo Renzi, ma l'approdo centrista non dà garanzie sufficienti. Almeno per ora.

Tajani dovrà utilizzare gli strumenti classici dei partiti, che, nella monarchia assoluta di Arcore, non venivano nemmeno concepiti. […] oggi, in una conferenza stampa, si annunceranno i prossimi passaggi che porteranno, magari non subito, a un congresso. Già la prossima settimana potrebbe riunirsi l'ufficio di presidenza, formato da quindici membri, che dovranno convocare il consiglio nazionale, un'assemblea di eletti (parlamentari italiani ed esteri più i rappresentanti negli enti locali) che proclamerà Tajani, reggente fino al congresso.

Le lacrime non si sono asciugate del tutto, ma ora bisogna mettersi a capo chino nella missione, apparentemente impossibile, di sopravvivere a Berlusconi. Dal coordinatore nazionale a qualunque segretario cittadino, tutto veniva deciso da Arcore […]«Quando andava bene arrivava una mail che annunciava le nomine, a volte nemmeno quella», raccontano nei corridoi della Camera i dirigenti di Forza Italia. […] In queste ore negli uffici di Forza Italia sono andati a recuperare vecchie scartoffie, obblighi di legge sui quali si è depositata molta polvere. Così, quasi per la prima volta si è andati a consultare lo statuto.

E si è visto che l'articolo 19 prevede momenti come questi: comitato di presidenza convoca immediatamente il consiglio nazionale fino alla convocazione del congresso. Il percorso, insomma, è segnato. Per poter governare, Tajani avrà bisogno di sanare le lacerazioni acuite negli ultimi mesi di vita del Cavaliere. In particolare, l'obiettivo sarà di recuperare le figure di primo piano emarginate di recente da Arcore, in particolare Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè. […]

