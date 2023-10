13 ott 2023 12:18

E MO SO RAZZI! - NEL GIORNO DELLA VISITA IN ISRAELE DEL SEGRETARIO DELLA DIFESA AMERICANO, AUSTIN, HAMAS HA LANCIATO UN ATTACCO MISSILISTICO SULL'AEROPORTO DI TEL AVIV “BEN GURION” – NELLE ORE IN CUI I CIVILI STANNO SCAPPANDO DA GAZA I TERRORISTI DI HAMAS PROVANO A FERMARLI CON DEI POSTI DI BLOCCO: "NON CI CACCERANNO COME NEL 1948" – IL PORTAVOCE DELL’ESERCITO ISRAELIANO: ''FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER NON COLPIRE LOCALITA' SENSIBILI..."