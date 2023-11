MODI, ORA 'STA MAZZA TE LA DAI IN TESTA – L’INDIA HA PERSO CON L’AUSTRALIA LA FINALE DEI MONDIALI DI CRICKET, LO SPORT NAZIONALE SU CUI IL PREMIER, NARENDRA MODI, HA INVESTITO UN CAPITALE (ECONOMICO E POLITICO) – SPERAVA CHE UNA VITTORIA, NELLO STADIO A LUI DEDICATO NEL GUJARAT, LO TRAINESSE VERSO LA CONFERMA DEL TERZO MANDATO AD APRILE, E INVECE NISBA – LO SPORT È TALMENTE SENTITO DALLA POPOLAZIONE CHE UN UOMO È ADDIRITTURA MORTO D’INFARTO PER LA SCONFITTA…

Estratto dell’articolo di Simone Golia per www.corriere.it

Doveva essere una domenica storica per l’India, la nazione più popolosa al mondo, la quinta economia più grande a livello globale, […], il punto di riferimento dei Paesi in via di sviluppo, tanto da ospitare a settembre il G20 e far atterrare prima di tutti un rover sul polo Sud della luna. Una super potenza […]che finalmente avrebbe potuto fare la voce grossa anche nello sport, dove invece un ruolo di primo piano non l’ha mai avuto. […]

[…] Ci ha provato, senza successo, col calcio, ingaggiando e nominando come suo ambasciatore Del Piero. Era il 2014, dopo dieci anni l’interesse è del tutto scemato. Nelle competizioni professionistiche non ha mai saputo rispecchiare la sua potenza culturale[…]. In nessuna di queste, eccezione fatta per il cricket, il secondo sport più seguito sul pianeta con oltre 2 miliardi di appassionati, una specie di religione da quelle parti da 200 anni, capace di unire oltre un miliardo e 400 milioni di persone in un Paese talmente vasto e complesso da non avere neanche una lingua ufficiale.

Almeno l’80% dell’intero giro di affari generato dal cricket nel mondo proviene dall’India, il cui campionato nazionale istituito nel 2008 — la Indian Premier League — attira ogni anno i migliori giocatori stranieri. Il valore medio delle 10 squadre che la compongono si aggira sul miliardo di dollari e la lega ha venduto i diritti tv delle prossime 5 stagioni per circa sei miliardi.

Tuttavia il dominio indiano sul gioco non si è tradotto in ripetuti successi internazionali: l’India ha vinto solo due Mondiali in 48 anni, l’ultimo nel 2011. L’Australia, la più titolata al mondo, è a quota sei. L’ultimo trionfo l’ha ottenuto proprio domenica, battendo i rivali in casa loro, davanti a oltre 130mila tifosi che hanno riempito il Narendra Modi Stadium forti dei 10 incontri dominati prima della finale.

[…] C’è chi si è fatto 3000 km senza il biglietto per entrare, le compagnie aeree hanno dovuto aggiungere voli, i prezzi delle camere d’albergo sono aumentati dalle 5 alle 10 volte, le celebrità di Bollywood atterravano senza sosta con i loro charter, a ogni fermata della metropolitana intere famiglie vestite di blu si facevano strada fra i vagoni. Tutti pazzi per «la Nazionale degli invincibili», che non aveva mostrato punti deboli. Alla fine, però, l’India ha perso. […] I fuochi d’artificio […] hanno lasciato il posto a un silenzio surreale, tanto che era possibile sentire perfino l’applauso di un singolo tifoso australiano.

[…] Yadav, un indiano di 35 anni, è morto d’infarto subito dopo la sconfitta: «Era diventato teso e ansioso — hanno raccontato gli amici — quando poi l’Australia si è avvicinata alla vittoria, ha iniziato ad accusare dolore al petto ed è crollato a terra». Insomma, una tragedia. Quella di un intero Paese, quella soprattutto del primo ministro Narendra Modi, che vedeva nel trionfo mondiale lo strumento di propaganda migliore possibile per strappare il terzo mandato alle elezioni del prossimo aprile e che invece si è trovato costretto a premiare l’Australia in uno stadio svuotatosi in tempi record.

[…] Modi […] si è dimostrato determinato a sfruttare lo sport a scopo politico, per questo la prima e l’ultima partita del torneo si sono giocate nello stadio a lui dedicato, il più grande impianto del mondo per il cricket, così da far passare il messaggio che la Nazionale indiana non appartiene al Paese ma rappresenta il suo partito. […]

Un rapporto della Georgetown University ha rilevato che nell’India di Modi, in una scala che determina gli indicatori che rivelano se è in atto un genocidio, si è raggiunto l’ottava fase su dieci, con indicatori della nona, cioè lo sterminio, sempre più evidenti. I musulmani temono per il loro futuro, le loro case vengono demolite, a molti è stata tolta la cittadinanza, qualche settimana fa un imam è stato ucciso in un agguato di un gruppo di estrema destra all’interno di una moschea alla periferia di Nuova Delhi.

Nel Gujarat i musulmani che protestavano per la demolizione di un santuario islamico sono stati fustigati pubblicamente, mentre alcuni sono stati arrestati con l’accusa di sostenere la squadra di cricket pakistana. Da maggio i nazionalisti indù hanno poi ucciso oltre 100 cristiani nel Manipur nord-orientale, distruggendo chiese e sfollando 50mila persone. Modi ha portato avanti un regime sempre più violento, fatto di censura e persecuzione […] : «Nonostante il risultato, siamo campioni», ha titolato all’indomani della sconfitta di domenica l’Hindustan Times. Ma, purtroppo per gli Indiani e per Modi, la finalissima l’ha vinta l’Australia.

