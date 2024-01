20 gen 2024 19:50

MOGLIE E BUOI NON DEI PAESI TUOI – IMPEPATA DI NOZZE A GEMONIO PER IL TROTA RENZO BOSSI CHE SPOSA L’IMPRENDITRICE ROMENA IZABELA CORINA JUNCU: MATRIMONIO BLINDATO PER IL FIGLIO DEL SENATUR (PRESENTE IN CARROZZINA) E SENZA ESPONENTI DELLA LEGA – IL MITOLOGICO “TROTA”, DOPO UN’ESPERIENZA IN POLITICA COME CONSIGLIERE REGIONALE DEL CARROCCIO SI DEDICA AD ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI: ANNI FA APRÌ UN’AZIENDA AGRICOLA…