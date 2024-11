MOLLICONE NON E’ UN PEZZO DI PANE! “CARO MERLO, SEI UN DEFICIENTE” - IL PRESIDENTE MELONIANO DELLA COMMISSIONE CULTURA ALLA CAMERA FEDERICO MOLLICONE SI SCAGLIA CONTRO IL GIORNALISTA CHE SU "REPUBBLICA" AVEVA CRITICATO PESANTEMENTE L'IDEA DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEGLI ANTICHI COMBATTIMENTI ROMANI DEI GLADIATORI AL COLOSSEO – “PENSI DI FAR RIDERE CON L'ENNESIMO PEZZO RADICAL CHIC, MA MANCHI DI CONOSCENZA STORICA. E NON SAI CHE ESISTE UN FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA, ISTITUITO SU MIA PROPOSTA SIN DAL 2017…”

FEDERICO MOLLICONE INTERVISTATO DA REPORT

(Adnkronos) - "Caro Merlo, sei un 'deficiente' perché manchi della conoscenza sui temi di cui scrivi. E non perdo tempo a inviare repliche al giornale che ti ospita perché, come sempre, non le avrebbe mai pubblicate".

Comincia così la lunga 'lettera' del presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone con la quale il deputato di Fdi risponde ad un articolo di Francesco Merlo pubblicato oggi su 'Repubblica', nel quale il giornalista critica pesantemente l'idea della rievocazione storica degli antichi combattimenti romani dei gladiatori al Colosseo. "Forse -attacca Mollicone- pensi di far ridere con l'ennesimo pezzo radical chic che trasuda elitismo ma sei un 'deficiente' - ovviamente nel senso etimologico: defici della conoscenza storica dell'identità del Colosseo e del ruolo che la rievocazione ha nei luoghi archeologici e del suo utilizzo come forma di archeologia sperimentale, come nelle arene di Nimes e Lugdunum".

il gladiatore

In tutta Europa, dice Mollicone, "la rievocazione storica, compresi gli spettacoli di gladiatura, sono a pagamento dentro arene e luoghi romani con spettacoli per migliaia di persone. Da noi sono addirittura gratis, approvate dalle Sovrintendenze, e portano redditività per il monumento. Immaginiamo il radical chic Merlo a compiacersi di fronte lo specchio, col suo sorriso beffardo, con i suoi editoriali dissacranti per colpire la destra, forse non potendo più brandire una chiave inglese come facevano negli anni '70 quelli di AutOp, ma con lo stesso odio".

federico mollicone

La rievocazione storica "rappresenta una politica attiva di valorizzazione degli istituti museali e dei parchi archeologici per incentivare forme ulteriori di turismo, contribuendo anche alla didattica e all'approfondimento scientifico".

"Caro Merlo sei un 'deficiente' perché non sai che dal 1 novembre è in vigore la legge 152 del 2024 che reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica -prosegue il presidente della Commissione Cultura alla Camera- e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e statuisce espressamente, all'articolo 1,

che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Legge che ti ricordo è stata votata anche dalla sinistra, all'unanimità dal Parlamento". (Flo/Adnkronos)

il gladiatore ii

"Bene ha fatto il parco archeologico del Colosseo a siglare un protocollo d'intesa con le associazioni di rievocazione storica, garantendo anche ai turisti uno spettacolo di gladiatura di alta qualità scientifica coordinato da funzionari del ministero della Cultura", scandisce MOLLICONE nella lettera a Francesco Merlo-

Non vorremmo si nasconda odio verso la tradizione e la storia romana: ti ricordo, Merlo, che al Colosseo si tenevano i giochi gladiatori e la rievocazione degli stessi è archeologia sperimentale. Chi non lo sa è un "deficiente".

federico mollicone al premio strega

Caro Merlo sei un "deficiente" perché non sai che esiste un Fondo Nazionale per la rievocazione storica, istituito su mia proposta sin dal 2017 e che il governo Meloni ha raddoppiato fino a 4 milioni, che ogni anno finanzia migliaia di manifestazioni che attirano centinaia di migliaia di turisti e vivificano le identità più profonde dell'Italia.

Penso al Natale di Roma, alle Idi di Marzo, ad Aquileia". "Caro Merlo, quelle associazioni di rievocazioni storica di cui parla hanno ricevuto 7 medaglie dai diversi Presidenti della Repubblica. Anche loro per la 'romanità patacca di destra'?

FRANCESCO MERLO

Caro Merlo, sei un 'deficiente' perché non hai capito che la destra sostiene una politica culturale alta e popolare. Per intenderci, quella che ispirò il barocco, quella delle grandi feste che nascondono simboli antichi - descritte magistralmente nei propri saggi da Fagiolo e Rak - con messaggi esoterici e essoterici e che parlano al popolo. A proposito di popolo, gli allego le foto dell'arena di Nimes in Francia, la progressista Francia, dove una folla di popolo pagante si riunisce per vedere la rievocazione della gladiatura e delle legioni romane.

Merlo, inizia a studiare e documentarti: in una sola frase, inizia a fare il giornalista e approfondire ciò su cui scrivi, cosa che evidentemente non hai fatto. La pazienza è finita. Davvero", conclude il presidente della Commissione Cultura della Camera.

