AL MOMENTO L’UNICA TREGUA POSSIBILE È TRA MELONI E SCHLEIN – L’AULA DELLA CAMERA APPROVA LA MOZIONE DEL PD CHE CHIEDE “UN IMMEDIATO CESSATE IL FUOCO A GAZA E LA LIBERAZIONE INCONDIZIONATA DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI” – IL VOTO È ARRIVATO DOPO UNA TELEFONATA TRA LA DUCETTA E LA SEGRETARIA MULTIGENDER, CHE SI INTESTA UNA VITTORIA: “HO CHIAMATO MELONI SUL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE CHIEDENDO UN'INIZIATIVA DIPLOMATICA E POLITICA MOLTO PIÙ FORTE E INCISIVA…”

L’Aula della Camera ha approvato il punto della mozione Pd, a prima firma Elly Schlein, in cui si chiede un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. Ok all'impegno a «sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della Striscia».

Il voto dell’Aula arriva poche ore dopo l’attesa telefonata sul Medio Oriente tra la leader del Pd e Giorgia Meloni, poco prima che alla Camera iniziasse il dibattito sulle mozioni sul conflitto in corso a Gaza. Le chiamate in realtà sono state due: una per preparare il terreno e una seconda per confrontarsi nel merito.

Un'iniziativa che la segretaria Pd aveva annunciato nei giorni scorsi per sollecitare la premier sulla necessità di un'azione diplomatica più incisiva da parte del governo, con l'obiettivo di un cessate il fuoco. «Vogliamo scuotere il dibattito, perché non si può assistere in silenzio al massacro dei civili», spiega la leader dem, che si è spinta a invitare Meloni a far votare dalla maggioranza la mozione Pd. Una delle cinque presentate dalle forze di opposizione, ognuna con sfumature diverse, a dispetto dell'unica proposta fatta dai partiti di maggioranza.

«Ho chiamato Meloni sul conflitto in Medio Oriente chiedendo un'iniziativa diplomatica e politica molto più forte ed incisiva del governo italiano in linea con quella è la tradizione diplomatica italiana e senz'altro siamo felici che l'astensione non abbia impedito che passasse questo punto per noi dirimente, noi il cessate il fuoco lo chiediamo da ottobre ed in questi 4 mesi la situazione è solo peggiorata. Contro il popolo palestinese è in corso una punizione collettiva. Trovo positivo che oggi ci sia stato questo passo avanti della Camera".

Così Elly Schlein conversando con i cronisti alla Camera. «L’esito della telefonata lo misureremo col tempo», ha proseguito. «A noi non interessano i derby interni ma ci interessa contribuire come Italia alla fine di questo conflitto e a un'iniziativa più forte dell'Ue per riuscire a raggiungere una conferenza di pace e una soluzione politica. Per noi il primo passo è questo cessate il fuoco umanitario che chiediamo da mesi. Ritengo positivo che sia stato possibile».

[…] Come non era scontato, del resto, il voto favorevole al documento dem da parte del gruppo 5 stelle, come annunciato dal capogruppo, Francesco Silvestri: «Per noi va bene, abbiamo solo messo l'aggiunta che Israele si deve fermare nella sua volontà di attaccare Rafah - precisa - un punto sul quale il governo ha già dato parere contrario». Dunque, dopo varie occasioni sfruttate per distinguersi, in particolare sull'invio di armi all'Ucraina, Conte stavolta tende la mano a Schlein. Proprio mentre la segretaria Pd parla al telefono con Meloni.

Infine il voto: l'Aula della Camera ha approvato con 182 voti favorevoli, 51 contrari e 61 astenuti la mozione presentata dalla maggioranza sul conflitto in corso in Medio oriente. Via libera anche alla mozione presentata da Azione, con 184 si' e 112 astenuti.

