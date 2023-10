28 ott 2023 13:15

CON IL MONDO CHE CADE A PEZZI, UN PAESE COME L’ITALIA NON PUÒ FINIRE CON IL CULO PER TERRA. E COSÌ, COME DAGO-DIXIT, LE AGENZIE DI RATING SONO MORBIDE CON IL NOSTRO PAESE. DOPO STANDARD & POORS, ANCHE DBRS MORNINGSTAR HA CONFERMATO IL RATING A QUOTA BBB, CON TREND STABILE. MA INTANTO, IMPRESE E CONSUMATORI HANNO SEMPRE PIÙ DUBBI SUL FUTURO…