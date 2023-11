IL MONDO STA SVOLTANDO SEMPRE PIU’ A DESTRA? - IL CONSENSO DI CUI ANCORA GODE TRUMP RIFLETTE UN FENOMENO GLOBALE: L’ESTREMA DESTRA, UN TEMPO MARGINALE, STA GUADAGNANDO POTERE E POPOLARITÀ IN EUROPA E AMERICA LATINA – AD ALIMENTARE QUESTA TENDENZA CI SONO LE PAURE CHE RIGUARDANO L’INFLAZIONE, L’IMMIGRAZIONE E IL COSTO CRESCENTE DELLE POLITICHE PER IL CLIMA – IL FENOMENO È VISIBILE IN EUROPA DOVE I PARTITI NAZIONALISTI…

Estratto dell'articolo di Mike Allen per www.axios.com

Il sostegno internazionale a Trump riflette un fenomeno globale: l’estrema destra, un tempo marginale, sta guadagnando potere e popolarità in Europa, America Latina e altrove.

L’immigrazione, l’inflazione e il crescente costo della politica climatica sono tutti argomenti utili per far virare il consenso a destra. In Europa, i partiti nazionalisti o di estrema destra stanno crescendo in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Austria, Ungheria, Polonia e persino Finlandia e Svezia.

«Le nuove democrazie che per decenni sono state prive di grandi partiti nazionalisti – come Portogallo, Romania e Spagna – ora li hanno» scrive l’Economist.

Ed è vero che il fenomeno avviene anche in America Latina: Tucker Carlson si è appena recato in Argentina per intervistare Javier Milei, un sedicente "anarco-capitalista" (libertario radicale) che è venuto fuori dal nulla per diventare il favorito alle elezioni presidenziali del mese prossimo. I populisti di destra hanno fatto breccia in Cile, Paraguay ed El Salvador, spesso con messaggi duri contro la criminalità.

I populisti di destra hanno perso l’ex presidente Trump negli Stati Uniti, la leader di destra Marine Le Pen in Francia e Jair Bolsonaro in Brasile. Ma il fenomeno globale non sembra diminuire. In tutti e tre i casi, i vincitori più mainstream hanno visto diminuire la loro popolarità. Come nei paesi del mondo ricco, l’estrema destra continua a bussare alla porta ad ogni ciclo elettorale. E in molti casi, la destra sta tornando più forte dopo aver perso.

Ciò include Trump (che è in parità con il presidente Biden in un sondaggio nazionale del 2024 condotto da CBS News/YouGov, pubblicato domenica) e Le Pen, che sta sfruttando la crisi dell’immigrazione in Europa .

In Israele, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha collaborato con l’estrema destra per tornare in carica, dando ai partiti un tempo marginali una voce più forte che mai – e contribuendo a innescare una crisi politica.

Netanyahu è negli Stati Uniti questa settimana e mercoledì terrà un incontro bilaterale con Biden a New York presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Innanzitutto, Netanyahu incontrerà lunedì Elon Musk a San Francisco per parlare di intelligenza artificiale. Pochi minuti prima di partire per gli Stati Uniti, il leader israeliano ha detto che i manifestanti pro-democrazia che manifesteranno contro di lui in California e New York "si allineeranno con l'OLP e l'Iran".

