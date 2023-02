MONICA MAGGIONI È PIÙ REALISTA DEL RE: IL TG1 ORMAI SEMBRA TELE-GIORGIA! – NELL’EDIZIONE DELLE 20 DEL TELEGIORNALE DI RAI1, L’ALTRO IERI SERA, LA POLEMICA DI ZELENSKY SU BERLUSCONI È STATA RELEGATA AL MINUTO 16, ALL’INTERNO DI UN COLLEGAMENTO DEDICATO AI TEMI ECONOMICI – NEL FINE SETTIMANA, IL TG DELLA MAGGIONI AVEVA “BUCATO” IL CASO DELLE DIMISSIONI DELLA SOTTOSEGRETARIA AUGUSTA MONTARULI, IN SEGUITO ALLA CONDANNA PER PECULATO…

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

Nella giornata importante per la visita a Kiev della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il “fuori programma” del durissimo attacco del premier ucraino Volodymyr Zelensky a Silvio Berlusconi per la sua difesa di Putin, nella televisione italiana posizionata verso destra accadono strani cortocircuiti.

Accade ad esempio che [come ha scritto Dagospia, ndR] il compagno della presidente del Consiglio, Andrea Giambruno, conducendo un programma del Tg4, definisca la visita della moglie un fatto che addirittura "rafforza tutto l’Occidente e l’Italia".

[…] Al Tg1 delle 20 diretto da Monica Maggioni invece, la stessa sera, si mette la sordina sul fatto del giorno: la polemica di Zelensky contro Berlusconi per le frasi di quest’ultimo a favore di Putin e contro il premier ucraino.

Frasi del fondatore di Forza Italia che già avevano fatto irritare non poco Meloni. Una notizia importante, quella delle critiche di Zelensky, tanto da scatenare anche la reazione di Mosca a difesa di Berlusconi, storico amico di Putin.

Il telegiornale di Rai 1, alle 20 di martedì, non fa nessun accenno all’accaduto, se non un "inciso" in un servizio da Montecitorio che ha come focus temi economici e che arriva al minuto 16, dopo la prima parte del telegiornale dedicata tutta ai fatti dell’Ucraina. In collegamento davanti a Montecitorio l’inviato Rai dice soltanto: "Partiamo con un piccolo inciso perché il premier Zelensky nella conferenza stampa ha risposto a Berlusconi, dicendo che 'la sua casa non è stata mai bombardata'.

Ma oggi è stata una giornata su temi economici e lo stesso Berlusconi ha rivendicato l’aumento delle pensioni minime nel giorno in cui sono partite le prime lettere ai percettori".

Un episodio di notizia sgradita al centrodestra messa in secondo piano, che promette di alimentare le polemiche dei giorni scorsi per i mancati servizi sui principali tg Rai per il caso delle dimissioni della sottosegretaria Augusta Montaruli, che ha lasciato l’incarico di governo dopo la condanna per le spese pazze di quando era consigliera regionale in Piemonte. […]

