LA MONNEZZA DI ROMA FINISCE SUL ‘FINANCIAL TIMES’ E IL MITE GUALTIERI PRENDE IL BAZOOKA: ‘’HO TROVATO UNA SITUAZIONE SURREALE, CON NEGOZIATI OGNI DUE SETTIMANE SU "CHI PRENDE QUESTO, CHI PRENDE QUELLO". ERA UN SISTEMA MOLTO INEFFICIENTE E ANCHE MOLTO OPACO" - ORA, GUALTIERI HA FIRMATO CONTRATTI A LUNGO TERMINE CON LE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI DI AMSTERDAM E BOLOGNA "IN MODO DA AVERE CERTEZZA... TRASPARENZA, SAPPIAMO QUANTO COSTA E NON RISCHIAMO DI RITROVARCI SENZA QUALCUNO CHE PRENDA I RIFIUTI"

Il problema dei rifiuti di Roma è diventato un'opportunità per Amsterdam, in quanto gli olandesi sfruttano il mercato unico dei rifiuti dell'UE. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, insediatosi nell'ottobre del 2021, si è sbarazzato dei commercianti di rifiuti locali e ha firmato dei nuovi contratti pluriennali con aziende di servizi, anche olandesi, per contribuire a ripulire le montagne di rifiuti che si accumulano nelle strade di Roma.

L’Unione Europea ha costretto a smaltire i rifiuti negli impianti di riciclaggio e negli inceneritori nel tentativo di ripulire le città che li smaltivano nelle discariche. Entro il 2035, gli Stati membri dell'UE potranno seppellire solo fino al 10% dei loro rifiuti urbani - un obiettivo che solo nove dei 27 Stati membri avevano raggiunto nel 2020.

I Paesi Bassi hanno incrementato il riciclaggio, compresi i sistemi di deposito delle bottiglie, e hanno costruito inceneritori. Oltre a ricevere rifiuti dall'Italia, i Paesi Bassi sono importatori netti di rifiuti da Belgio, Germania, Francia e Regno Unito. Quando la discarica di Roma Malagrotta - la più grande d'Europa - venne chiusa dopo essere diventata un problema ambientale nel 2013, i funzionari comunali della capitale hanno affrontato il problema con un orizzonte di breve termine per trovare chi si facesse carico dei rifiuti della città.

"Stiamo cambiando un sistema in cui si facevano molti profitti a scapito della qualità della pulizia della città", ha detto Gualtieri. "Non sarà solo più ecologico, ma anche più economico". Negli ultimi anni Roma ha subito crisi ricorrenti quando i trafficanti di rifiuti, sospettati di avere legami con la malavita italiana, si rifiutavano improvvisamente di trasportare i rifiuti della città in discariche, inceneritori o impianti di riciclo a un prezzo ragionevole, con la scusa di guasti alle attrezzature, mancanza di spazio o altri problemi.

"Ci sono state crisi cicliche, con Roma piena di rifiuti", ha detto Gualtieri, ex ministro delle Finanze. Ha detto di aver trovato una situazione "surreale" dopo essere entrato in carica, con negoziati ogni due settimane su "chi prende questo, chi prende quello". "Era un sistema molto inefficiente e anche molto opaco", ha aggiunto.

Ora, Gualtieri ha firmato contratti a lungo termine con le aziende di servizi pubblici di Amsterdam e Bologna "in modo da avere certezza... trasparenza, sappiamo quanto costa e non rischiamo di ritrovarci senza qualcuno che prenda i rifiuti". In totale, Roma prevede di spendere 100 milioni di euro all'anno per far rimuovere circa 460.000 tonnellate di rifiuti.

I contratti dovrebbero durare fino al 2026. Per allora, Gualtieri spera che Roma abbia un nuovo inceneritore da 800 milioni di euro, oltre a diversi impianti di riciclaggio, per trattare completamente i propri rifiuti e porre fine alla crisi decennale. "Roma non può esportare tutti i suoi rifiuti", ha detto Gualtieri.

Ma a differenza dei Paesi Bassi, la costruzione di un inceneritore a Roma è un piano politicamente delicato, che ha persino avuto un ruolo nella caduta del governo di Mario Draghi lo scorso anno. All'epoca, il Movimento Cinque Stelle, che faceva parte del governo Draghi e continua a opporsi all'inceneritore per motivi ambientali, boicottò un voto di fiducia che includeva un riferimento ai piani di combustione dei rifiuti.

I 2,8 milioni di abitanti di Roma - e i 24 milioni di visitatori stimati l'anno scorso - generano circa 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno. Di questi, poco meno della metà viene selezionata e destinata al riciclaggio, soprattutto a livello locale. In base ai nuovi accordi, 250.000 tonnellate di rifiuti misti di Roma saranno inviate ogni anno nei Paesi Bassi, in Germania e forse in altri Paesi dell'UE per essere incenerite.

L'accordo di Roma con Amsterdam non ha risolto tutti i problemi. L'AMA, l'azienda di raccolta dei rifiuti di proprietà della città italiana, ha avuto problemi con i dipendenti che non si sono presentati al lavoro, ha detto Gualtieri, mentre gli ordini dei nuovi bidoni per la raccolta sono in ritardo. Ma il sindaco di Roma è fiducioso che la città stia "superando" il caos del passato. "Ci vorrà del tempo per raggiungere la perfezione, ma siamo fuori dalla crisi".

spazzatura roma viale lina cavalieri

