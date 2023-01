“PUÒ FARCI SCHIFO LA PROPAGANDA MISCHIATA ALLE TRAGEDIE, MA IN TEMPI DI GUERRA È INEVITABILE” – MASSIMO CACCIARI DIFENDE L’OSPITATA DI ZELENSKY A SANREMO: “LA POLEMICA È DI UN’IPOCRISIA RIDICOLA. NON COMBATTIAMO DIRETTAMENTE, MA NOI SIAMO IN GUERRA. E LA PROPAGANDA È STRUMENTO ESSENZIALE DI OGNI EVENTO BELLICO, BASTA RICORDARE LE PRODUZIONI DI HOLLYWOOD DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE” – “COME FINIRÀ IL CONFLITTO? L’UCRAINA SARÀ IL VIETNAM DELLA RUSSIA. E GLI USA STANNO SEMPLICEMENTE FACENDO IL LORO MESTIERE DI IMPERO GLOBALE: PER LORO LA SFIDA DECISIVA NON È CERTO LA CRIMEA, NÉ L'UCRAINA, MA LA…”