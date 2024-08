24 ago 2024 08:12

È MORTO A 79 ANNI OTTAVIANO DEL TURCO, EX GOVERNATORE DELLA REGIONE ABRUZZO, GIÀ VICE SEGRETARIO DELLA CGIL E ULTIMO SEGRETARIO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – DEL TURCO SI ERA DIMESSO NEL 2008 PER LO SCANDALO “SANITOPOLI”: FU CONDANNATO A 3 ANNI E 11 MESI DI RECLUSIONE IN CASSAZIONE PER INDUZIONE INDEBITA. ERA MALATO DA TEMPO - IL FIGLIO GUIDO: "CIAO PAPÀ, TI HO VOLUTO BENE. E GRAZIE PER AVERMI FATTO STARE ACCANTO A TE PER 15 ANNI, QUANDO IL MARE È ANDATO IN 'BURRASCA'"