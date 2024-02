MORTO NAVALNY, ORA SI ACCANISCONO SUI SUOI FAMILIARI – ELON MUSK HA SOSPESO L’ACCOUNT X DI YULIA NAVALNAYA: LA MOGLIE DEL DISSIDENTE RUSSO AVREBBE VIOLATO LE REGOLE DEL SOCIAL NETWORK. IL PROFILO È STATO RIPRISTINATO DOPO MENO DI UN'ORA DI SOSPENSIONE (E SENZA SPIEGAZIONI) – PUTIN INSERISCE IL FRATELLO DEL BLOGGER, OLEG, NELLA LISTA DEI RICERCATI

NAVALNY E LA MOGLIE YULIA

1. X SOSPENDE L'ACCOUNT DI YULIA NAVALNAYA

(ANSA) - La piattaforma X di Elon Musk ha sospeso l'account di Yulia Navalnaya. "Account sospeso, sospendiamo gli account che violano le Regole di X", si legge quando si cerca di aprirlo.

2. X RIATTIVA L'ACCOUNT DI YULIA NAVALNAYA

(ANSA) - E' tornato attivo il profilo di Yulia Navalnaya su X, che era stato temporaneamente sospeso. Il primo post che si può vedere contiene il video della madre di Navalny con l'appello a Putin perché il corpo dell'oppositore venga consegnato alla famiglia.

L'account di Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, è stato ripristinato dalla piattaforma X (ex Twitter) dopo meno di un'ora di sospensione, per violazione delle regole di utilizzo. Navalnaya ha creato il suo account ieri, dopo aver annunciato che avrebbe preso il posto del marito nella sua lotta politica. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della breve sospensione.

alexei e oleg navalny

3. MOSCA INSERISCE IL FRATELLO DI NAVALNY IN LISTA RICERCATI

(ANSA) - La Russia ha inserito nella sua lista dei ricercati Oleg Navalny, il fratello di Alexei, morto in carcere venerdì scorso. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando il database del ministero dell'Interno russo. (ANSA).

alexei navalny e la moglie yulia 2 manifestazioni dopo la morte di alexei navalny 2 manifestazioni dopo la morte di alexei navalny 5 alexei navalny fiori per navalny a milano 1 manifestazioni dopo la morte di alexei navalny 3 IDENTIFICAZIONE MANIFESTANTI CHE COMMEMORANO NAVALNY A MILANO fiori per navalny a milano 4 yulia navalnaya primo video dopo la morte del marito alexei 6 yulia navalnaya primo video dopo la morte del marito alexei 2 ACCOUNT X DI YULIA NAVALNAYA SOSPESO alexei navalny alexei navalny e la moglie yulia arrivano a mosca la moglie di navalny yulia navalny con la moglie in tribunale 1 la moglie di navalny yulia navalny con la moglie in tribunale 2 la moglie di navalny yulia all aeroporto sheremetyevo alexei navalny bacia la moglia yulia prima dell arresto alexei navalny e la moglie yulia alexei navalny e la moglie yulia 1 navalny e la moglie 2 la moglie di navalny arriva in ospedale a ormsk NAVALNY E LA MOGLIE YULIA