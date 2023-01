Estratto dell’articolo di Domenico Agasso per “la Stampa”

PAPA FRANCESCO FA LE CORNA

[…] a partire da giovedì 5 gennaio 2023, dopo i funerali di Benedetto XVI, gli occhi del mondo saranno costantemente puntati su Casa Santa Marta, con un interrogativo che aleggerà per tutto il resto del pontificato di Francesco, un tormentone alimentato dai suoi oppositori: le difficoltà a camminare, la sedia a rotelle, il bastone e l'età che avanza costringeranno anche lui alle dimissioni?

«La morte di Joseph Ratzinger apre inevitabilmente questo scenario», riconosce un alto prelato vaticano, «perché Jorge Mario Bergoglio adesso è più libero: ora infatti la rinuncia al pontificato non provocherebbe più alla Chiesa l'imbarazzo surreale di una coabitazione di tre papi, uno regnante e due emeriti». Ma in questo momento, sebbene Papa Francesco abbia comunicato (in un'intervista al quotidiano spagnolo Abc) di avere già firmato e consegnato le «dimissioni» in bianco in caso di impedimenti gravi e permanenti legati alla sua salute, il sentore nei Sacri Palazzi è che «non abbia intenzione di lasciare il soglio di Pietro. Almeno non in tempi brevi».

PAPA FRANCESCO E JOSEPH RATZINGER

Il Vescovo di Roma, 86 anni, risulta complessivamente in buona salute, a parte il noto problema di mobilità causato dal dolore al ginocchio (una gonartrosi). […] Osserva un presule: «Il Pontefice ribadisce spesso una frase, "si governa con la testa, non con il ginocchio". […]

[…] Secondo Padre Spadaro, «lui fa quello che sente di dover fare. Ma mi sembra che siamo fuori dall'orizzonte della rinuncia al papato, tenendo conto che sta lavorando ad appuntamenti futuri, come i viaggi». E il Sinodo sulla sinodalità in corso, prolungato fino al 2024. […]

i nuovi cardinali incontrano ratzinger

A proposito di voli internazionali, Francesco visiterà la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio, un impegno tutt' altro che agevole.

È in agenda il Portogallo per la Giornata mondiale della Gioventù, ad agosto. In più, sono in ballo le ipotesi di «Marsiglia per l'Incontro del Mediterraneo», e «l'Ungheria». E poi la Mongolia, l'India e il Libano: altre mete non propriamente semplici da visitare in carrozzina; eppure, il Papa e il suo entourage le stanno valutando.

i nuovi cardinali incontrano ratzinger 1

[…] In sostanza, quasi nessuno nelle Sacre Stanze pensa che il Papa possa emulare il suo predecessore nei prossimi mesi, ma nessuno può esserne certo. Neanche Bergoglio, che ha già addirittura comunicato cosa farebbe in caso di addio al papato (alla tv TelevisaUnivision, nel luglio 2022): si farebbe chiamare «vescovo di Roma emerito» e non «papa emerito»; non indosserebbe la talare bianca; «sicuramente» non abiterebbe in Vaticano; né tornerebbe in Argentina: resterebbe a Roma, e cercherebbe una chiesa nella capitale dove confessare la gente e consolare i malati; «forse» in San Giovanni in Laterano.

il papa udienza settimanale in vaticano 5

Certamente, ora Bergoglio è più solo, senza il «nonno saggio», come lui stesso definiva Ratzinger, che spesso con il suo silenzio anti-strumentalizzazione ha protetto il Papa argentino dalle offensive degli avversari del pontificato, ascrivibili alla galassia tradizionalista e ultra-conservatrice. E non solo con il nascondimento: nel 2019, mentre Bergoglio era sotto attacco da alcuni fronti interni al recinto cattolico, Benedetto XVI ricordò ai nuovi cardinali «il valore della fedeltà al Pontefice».

benedetto xvi riceve francesco

Negli ambienti più ostili a Francesco non si attende che il suo abbandono della cattedra papale. «Da lì partiranno e si intensificheranno le voci di una sua rinuncia» prevede un porporato, «consigli non richiesti di ritirarsi a vita privata. In alcuni circoli più conservatori si fa già il toto-nomi per il successore, e si sente sempre più spesso pronunciare la parola "conclave", quasi a invocarla […]».

il papa udienza settimanale in vaticano 3

Come dimenticare le parole di Bergoglio due mesi dopo l'operazione al colon, nella conversazione con i confratelli gesuiti, tenuta a porte chiuse il 12 settembre 2021 a Bratislava (pubblicata su La Civiltà Cattolica e anticipata da La Stampa): «Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene».

il papa udienza settimanale in vaticano 2