ARRESTATI I PRESUNTI ATTENTATORI DELLA CORCUS CITY HALL DI MOSCA

MEDIA, '143 MORTI NELL'ATTACCO A MOSCA'

(ANSA) - Sarebbe salito a 143 morti il bilancio dell'attacco a Mosca, secondo quanto afferma la direttrice di Russia Today, Margarita Simonyan, citata dall'agenzia Ria Novosti.

'LE RICERCHE TRA LE MACERIE A MOSCA ANDRANNO AVANTI PER GIORNI'

i presunti attentatori della corcus city hall di mosca 2

(ANSA-AFP) - - Le ricerche tra le macerie della sala da concerto vicino alla capitale russa, bersaglio dell'attacco rivendicato dal gruppo Stato islamico (Isis), dureranno diversi giorni, ha sottolineato governatore della regione di Mosca. "I soccorritori stanno lavorando 24 ore su 24 sul posto (...) Altri venti corpi sono stati trovati sotto le macerie. Il lavoro continuerà almeno ancora per qualche giorno", ha scritto su Telegram il governatore Andrei Vorobiov. La sala "è completamente bruciata (...) Ciò che resta del soffitto rischia di crollare", ha indicato inoltre il governatore.

CANALI TELEGRAM RUSSI MOSTRANO FOTO DEI PRESUNTI TERRORISTI

(ANSA) - I canali Telegram vicini ai servizi di sicurezza russi (Fsb) stanno pubblicando da questa mattina foto e video di sospettati e arrestati con l'accusa di aver preso parte all'attentato di ieri sera al Crocus City Hall di Mosca. I canali Mash e Baza postano video dell'interrogatorio di un diciannovenne arrestato nella regione di Bryansk, che, secondo i servizi, stava scappando su un'auto bianca.

L INTERROGATORIO DEI PRESUNTI ATTENTATORI DELLA CORCUS CITY HALL DI MOSCA

ricerche tra le macerie della corcus city hall di mosca

Il filmato mostra l'uomo tenuto inginocchiato e faccia a terra in un luogo all'aperto, di notte, mentre risponde a un interrogatorio degli agenti di sicurezza che registrano le sue parole con uno smartphone. Un altro video, girato di giorno, fa vedere un uomo descritto come proveniente dal Tagikistan, tenuto anche lui a terra con il viso rivolto verso il basso. Secondo le fonti dei canali Telegram l'uomo avrebbe confessato che gli erano stati promessi 500 mila rubli per l'attacco al Crocus.

attentato alla crocus city hall di mosca

Mash scrive che secondo le sue fonti gli attentatori hanno ricevuto 250 mila rubli come anticipo, armi e indicazioni sull'obiettivo e sull'ora. Quindi sarebbero dovuti fuggire nel territorio dell'Ucraina. In una foto un altro degli arrestati nella regione di Bryansk che stavano fuggendo su un'auto bianca, appare con il volto insanguinato e la bocca piena di sangue. Sulle informazioni riportate da questi canali Telegram non vi è alcuna conferma ufficiale.

ricerche tra le macerie della corcus city hall di mosca attentato alla crocus city hall di mosca ATTENTATO A MOSCA AL CROCUS CITY HALL - IMMAGINE DEGLI ATTENTATORI i presunti attentatori di mosca ATTENTATO A MOSCA - CROCUS CITY HALL IN FIAMME attentato alla crocus city hall di mosca la macchina degli attentatori - LA FUGA DEGLI ATTENTATORI DELLA CROCUS CITY HALL - MOSCA proiettile attentato corcus city hall mosca i presunti attentatori della corcus city hall di mosca 5