COME SI DICE “VE SE ‘NCULAMO” IN TEDESCO? – ANGELA MERKEL DOPO IL BILATERALE CON CONTE: “LE OPINIONI SONO ANCORA DIVERGENTI, MA PENSO CHE ARRIVEREMO A UN ACCORDO” - MANCANO 4 GIORNI AL CONSIGLIO EUROPEO E ANCORA NON SAPPIAMO DI CHE MORTE MORIREMO - CON IL CAMBIO DELLA “GOVERNANCE” DECISO DA ANGELONA SARANNO RUTTE E KURZ A VALUTARE LE NOSTRE RIFORME PER DARCI QUALCHE SOLDO. MA PER "GIUSEPPI" È UN SUCCESSO