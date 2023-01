LA MOSSA DISPERATA DI SOUMAHORO: URLARE AL “RAZZISMO” – IL DEPUTATO CON GLI STIVALI FATICA A SPIEGARE COME MAI NON SI SIA ACCORTO DELLE IRREGOLARITÀ NELLE COOPERATIVE GESTITE DALLA COMPAGNA E DALLA SUOCERA O CON QUALI SOLDI ABBIA COMPRATO LA SUA VILLETTA. E ALLORA LA BUTTA IN CACIARA TIRANDO FUORI LA CARTA DEL RAZZISMO – “IN QUESTO PAESE PESA MOLTO ESSERE NERI. FIN QUANDO UNA PERSONA DIVERSAMENTE ABBRONZATO VIVE NEI SOTTOBOSCHI E PAGA UN AFFITTO, VA BENE…”

Da “Libero quotidiano”

aboubakar soumahoro ospite di zoro

Prima la difesa da Giovanni Floris l'altra sera a Dimartedì su La7, poi l'intervista rilasciata ieri al quotidiano Il Riformista. In entrambi i casi, il filo conduttore è lo stesso: l'accusa di essere vittima del razzismo degli italiani. Aboubakar Soumahoro, al centro della bufera per l'inchiesta che ha coinvolto le Cooperative gestite dalla "suocera" - e nelle quali ha lavorato anche la moglie Liliane Murekatete - parla di «un linciaggio a reti unificate».

soumahoro damilano zoro

Su La7, al direttore di Libero Alessandro Sallusti che gli ha chiesto di fare chiarezza sulle sue entrate economiche al centro della polemica, ha tirato in ballo il razzismo: «Fin quando una persona con la melanina diversa, io direi diversamente abbronzato, vive nei sottoboschi e paga un affitto va bene... Io ho comprato quella casa come qualsiasi altro cittadino con proventi di attività lecita, ma anche perché mio figlio non sta bene».

Quest' ultima frase ha lasciato per qualche secondo senza parole ospiti e conduttore. «Il dottore di famiglia ci ha consigliato di portarlo in una zona di mare».

il caso soumahoro visto da osho 1

Al Riformista, il deputato ivoriano parla addirittura di una grande operazione di disinformazione, quando in realtà i primi a mollarlo sono stati i suoi compagni di viaggio dell'Alleanza Verdi-Sinistra. «Sono saltate le regole del vivere civile, della buona informazione». Secondo Soumahoro «in questo Paese pesa molto essere neri. Rende tutto molto più complicato, e lo sappiamo, non lo scopriamo oggi».

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Per questo «prendere coscienza è urgente. E ancor di più lavorare alle leggi di civiltà che mancano». E dopo il passaggio al Gruppo misto, sul rapporto con Fratoianni e Bonelli dell'alleanza Sinistra-Verdi, racconta: «Quelli che erano venuti a cercarmi per candidarmi e che in campagna elettorale mi chiedevano i selfie, a un certo punto li ho visti attraversare la strada per non incontrarmi».

