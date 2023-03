3 mar 2023 12:50

LA MOSSA DI NARENDRA MODI: L'INDIA VUOLE PRENDERE LA GUIDA DEI PAESI "NON ALLINEATI" – RIVOLGENDOSI AI MINISTRI DEGLI ESTERI ARRIVATI A NEW DELHI PER IL G20, IL PREMIER INDIANO SI È PROPOSTO COME MEDIATORE TRA L’OCCIDENTE, DA UNA PARTE, E RUSSIA CINA, DALL’ALTRA: “DOBBIAMO AMMETTERE TUTTI CHE IL MULTILATERALISMO OGGI È IN CRISI” – E SULLA GUERRA IN UCRAINA FA UN PASSO AVANTI: “L’INDIA È PERFETTAMENTE PRONTA A CONTRIBUIRE A QUALSIASI PROCESSO DI PACE”