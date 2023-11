23 nov 2023 10:15

LA MOSSA DELLA SORA GIORGIA PER LIBERARSI DI “LOLLO”: COME DAGO DIXIT, LA MELONI VORREBBE CANDIDARE IL COGNATO IN EUROPA PER AFFIDARGLI UN POSTO DA COMMISSARIO ALL’AGRICOLTURA, MA L’EX CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA STA FACENDO RESISTENZA – SECONDO LA PREMIER, LOLLOBRIGIDA SAREBBE IL TRAIT D’UNION PERFETTO CON I POPOLARI PER SPOSTARE A DESTRA L’ASSE EUROPEO. MA LOLLO SI STA OPPONENDO. SIA PERCHÉ VUOLE CONTINUARE A FARE IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, MA ANCHE PERCHE' TEME CHE LA CANDIDATURA EUROPEA IN REALTÀ SIA UNA TRAPPOLA E CHE…