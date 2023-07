MOTORE: "AZIONE"! – L’EX PIDDINO ALESSIO D’AMATO PASSA CON CARLO CALENDA: GIÀ CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA REGIONE LAZIO E, PRIMA, ASSESSORE DI ZINGARETTI, D’AMATO HA PRESO LE DISTANZE DALLA LINEA SINISTRATA DI ELLY SCHLEIN. E LUNEDÌ DOVREBBE ARRIVARE LA CONFERMA UFFICIALE DEL SUO INGRESSO IN “AZIONE”, CON UNA CONFERENZA STAMPA DI CALENDA (CHE DOVREBBE ANNUNCIARE ALTRI INGRESSI)

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per www.repubblica.it

Alessio D’Amato, l’ex candidato del centrosinistra a governatore del Lazio come successore di Nicola Zingaretti, passa con Carlo Calenda. La voce si rincorre da giorni, dopo che D’Amato ha sbattuto la porta del Pd e preso le distanze da Elly Schlein e dalla sua linea politica.

La conferma dovrebbe arrivare lunedì nella conferenza stampa che il leader di Azione ha convocato in Senato. Calenda vuole mantenere l’attesa e accendere la curiosità. Ma nella competizione ormai scattata con Matteo Renzi dentro il fu-Terzo Polo, il reclutamento di D’Amato viene considerato un buon colpo politico.

“Il mio obiettivo è sempre lo stesso: ricostruire quell’area riformista che il Pd non rappresenta più”: è la dichiarazione che il leader di Azione è disposto a fare. […]

[…] La conferma la si avrà appunto lunedì. Calenda parla genericamente di altri che si aggregheranno. Tra i centristi c’è molto movimento, per ora più annunciato che realizzato. Mercoledì intanto a Palazzo Madama ci dovrebbe essere il passaggio di testimone come capogruppo da Raffaelle Paita (ora coordinatrice di Italia Viva) a Enrico Borghi. Borghi è l’ex dem di Base riformista, la corrente adesso sciolta di Lorenzo Guerini, che è passato con Renzi. Grande seguito di polemiche per Borghi, che è anche componente del Copasir.

Per D’Amato la sorpresa è politica. Ex assessore alla Sanità, è stato l’uomo di punta della giunta Zingaretti, noto per l’efficienza e l’efficacia del modello sanitario del Lazio durante il Covid. Le voci degli ultimi giorni danno in uscita da Italia Viva sia Ettore Rosato che l’ex ministra Elena Bonetti, oltre al disagio di Teresa Bellanova e Luigi Marattin. Ma è arrivata puntale la smentita. Per ora.